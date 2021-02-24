武漢肺炎肆虐，本港經濟前景更趨不明朗，《財政預算案》宣佈住宅物業差餉寬免將「縮水」，雖維持全年寬減，但由每戶每季上限1,500元，減至首2季1,500元、後2季1,000元。差估署按租金計算的重估差餉結果顯示，全港住宅及非住宅物業的差餉無一倖免下跌，整體物業差餉跌6.8%。其中所有住宅單位下個財政年度差餉下跌達3.9%，屬自2017/18年以來最大跌幅，當中以私樓大單位跌幅最厲害，跌約5.8%。至於10大藍籌屋苑下年度差餉租值亦全數下跌，黃埔花園及沙田第一城的應課差餉租值各跌6%，成10大屋苑之冠。

新一份《財政預算案》公佈21/22年度寬減全港業主四季差餉，住宅業主首2季每戶上限為1,500元、後2季則上限減至1,000元，估計涉及295萬個住宅物業，預計全港在首2季及後2季分別有約63%及39%的住宅物業於下年度毋須交差餉，政府收入將減少116億元。

至於非住宅物業方面，首兩季寬免維持以每戶每季5,000元為上限，但其後兩季則由每戶每季1,500元為上限，「加碼」至每戶每季2,000元，估計涉及42萬個非住宅物業，預計在首2季及後2季分別約74%及49%的非住宅物業於下年度毋須交差餉，政府收入將減少34億元。

大單位住宅租值跌5.8%

差餉物業估價署按去年10月1日當天的物業租值，為全港約338萬個工商住物業重估租值，並以租值的5%作為4月起新一年度的新差餉額。根據最新估值顯示，全港公私營住宅物業差餉下跌3.9%，跌幅較對上一個年度的0.8%大為增加，而下年度整體住宅物業每季平均差餉約1,569元。

在私人住宅方面，繼續以1,076平方呎及以上的大單位跌幅最勁，達5.8%，未扣除寬減措施時平均每季為6,843元，扣減寬免後為5,610元。至於實用面積752平方呎以下的小型單位差餉跌幅為3.4%，未扣除寬減措施，業主平均每季差餉減至1,614元，若計及寬免，每季平均須繳約483元。至於面積介乎753至1,075平方呎的私人中型單位差餉跌幅為4.6%，未扣除寬減措施，平均每季為3,291元。

十大屋苑中黃埔、第一城跌最勁

至於十大藍籌屋苑，差估署資料又顯示，下個財政年度的差餉全部錄得減幅，由3%至6%不等，最誇張為黃埔花園及沙田第一城，其應課差餉租值各跌6%。至於太古城、海怡半島、美孚新邨及德福花園則各跌5%；而康怡花園亦跌達4%。

差估署表示，將於今年3月底至4月初寄出今年4月至6月的季度徵收差餉及地租通知書，若任何人士欲就新差餉租值提出反對，可於3月22日至5月31日期間，向署方提交修改應課差餉租值建議書。

差估署助理署長（差餉及物業估價事務）鄧燕霞稱，今年的差餉應課租值下跌，主要受疫情影響，暫未知有關影響是否已緩和、或是否「見底」，未有「水晶球」去估算。她稱黃埔花園及沙田第一城的差餉跌幅勁，估計該處位近大學校園，因為疫情下留學生減少，故令租值受影響，加上白石角附近有不少新住宅樓盤，故有所影響。

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