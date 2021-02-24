政府大削派糖力度，僅在《財政預算案》設立失業人士低息貸款及推出消費券。經濟學家羅家聰認為這些全為扭曲性資助，從經濟學角度分析並不理想，最理想是一次過資助，讓市民用在自覺適當及有需要的地方，又說全盤看預算案措施後，最大感受是「咁嘅精英層次、管治層次唔應該諗啲咁嘅嘢」。他謂不會就預算案評分，僅指「大家心中有數」。

借錢無審查抵押 「博佢唔還？」

港府預計今明兩年赤字分別2,576億元及1,000億元。羅家聰接受《蘋果》訪問時表示，參考97至03年經驗，赤字至少維持好幾年，相信香港政府未來幾年難以維持收支平衡。

預算案設立失業人士低息貸款及推出消費券等措施，被問到陳茂波「派糖」方式是否有理據時，羅家聰指出，從經濟學角度分析並不理想，「結果市民可能消費一啲可以轉售嘅物件套利」，認為政府如意算盤未必容易打得響。羅家聰又批評，設立失業人士低息貸款不智，若失業人士借錢渡日，卻未能在一、兩年內重新就業，又如何有還款能力，「任何借錢嘅考量都係幾時還同還唔還到，而家又冇審查、冇抵押，係咪博佢唔還呢？不如索性畀佢好過」。

加股票印花稅「戇居」 令資金流走

羅家聰更直指上調股票印花稅「戇居」，認為資金會因而流向其他股市，對大型基金或其他機構投資者影響特別大，「100蚊就0.13啫，100億就唔係咁講」，料基金公司會有新考慮或會減低在港投資。提到股票市場即時大跌1,000點，羅家聰即謂「佢一開口就跌添啦，點止等佢講完先跌」。

至於政府落實公務員編制零增長，羅家聰直言難料其居心，僅指公務員團隊大，尤其紀律部隊近年招騁不少人手，「如果立心減人手應該一早做，請齊腳先話凍結就畀人感覺係搵嚟講，而佢最大條數係倒錢填嗰個海，如果要咁樣倒落海，9,000億元一鋪使晒都唔夠……將公務員減半再減薪一半都填唔到條數」。

換電動車減登記稅 「明益大陸」

政府推出「一換一」計劃，為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供最高25萬元的首次登記稅寬減。羅家聰更直指這是「明益大陸」，上市新能源車公司來來去去幾間，就算美國上市的，都有在內地設大廠房，質疑好似購買疫苗般有利益輸送，「人哋話內循環，你就舉腳附和」，要是加牌費想改善塞車情況，又為何鼓勵人用電動車，「不如叫人釘咗架車坐巴士」。

羅家聰直言，今份預算案總算見到政府認清自己水緊，不再人人派錢，「唔知道是否收到上頭指令，叫佢唔好咁敗家法，驚敗埋外匯儲備就好大鑊」，不過最佳時機已過，去年經濟情況未至於太差，應該要節省一些，現時收水都可以，但仍要視乎上頭會否再強行隨意封區，「好多本來唔使死嘅生意都枉死」，不肯回頭是岸，推出大規模倒錢落海的措施，「喺濕濕碎碎預算學精都無用，都填唔到個氹」。

移民兼走資 「唔使再討論經濟」

講到香港前途，他續指，全球去年都面對周期衰退，惟本港復蘇仍較其他地區慢，或多或少與「人禍」有關，推出「不經大腦的政策」，政府仍未肯改變，始終是一個問題。他又認為，「搞到香港咁樣，成個大陸咁情況，大陸又俾出面杯葛，我哋都係陪葬」，目前未見出路，自然人才流失，提早出現人口零增長，長線經濟結構問題提早出現，即是「日本化提早出現」，「經濟增長跌至零，盤賬都由有盈餘變赤字，不過長遠嚟講，啲人、錢唔肯喺度，都唔使討論經濟落去」。

港大社會工及社會行政學系榮休教授周永新指，貸款計劃與失業援助金的概念完全不同，純粹是向有需要人士擔保借錢，可能吸引已經要以信用卡預繳消費的人士，透過此計劃借錢，用來「冚卡數」，最終令失業人士走投無路，而推出貸款計劃是政治決定，讓政府有藉口否決推行失業援助金。

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