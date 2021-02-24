財政預算案今日宣佈推出電子消費券振興經濟，那邊廂海洋公園隨即推出限時優惠吸客。公園同時指，因疫情去年暫停的多媒體光雕投影匯演「光影都會」將於3月及4月的周末及公眾假期黃昏恢復上演。該表演是3年前財爺撥款3億元予海洋公園，作免費派飛予中小學生及推出晚間匯演的項目。

海洋公園3月1日起推出$88限時搶購及港人限定「無限次入場證」折扣，由3月1日至11日於指定日期下午4時到海洋公園官方網站，有機會用$88超筍價選購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，最貴禮品為近$8,000的海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜；優惠逾5,000份。海洋公園於3月11日下午4時更會推出壓軸優惠，以$188優惠價可搶購海洋公園萬豪酒店兩日一夜2人住宿連自助早餐和海洋公園入場門券（原價$3,600），名額10個。各日禮遇先到先得，賣完即止。

此外海洋公園亦於3月1日至5月31日期間推出港人限定「無限次入場證」優惠，成人及小童均可以八折價格$400及$200購買「無限次入場證」。憑於去年9月18日至今年5月30日期間購買的港人限定優惠65折海洋公園日間門票或「門票連港式美食通行證」，遊園當日加付$80或小童與學生$40，可以即時升級至「無限次入場證」。

海洋公園優惠詳情

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