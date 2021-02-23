【本報訊】 若說港版國安法針對街頭及國際戰線，政制及內地事務局在修改宣誓條例中，提出的「負面清單」則是為封殺民主派議會抗爭度身訂做，當中如「無差別反對」政府議案、迫使特首下台、發動「變相公投」、提倡「自決」等，完全是針對泛民抗爭，而「損害香港整體利益」亦曾被建制派用於批評泛民在議會內拉布。有民主派指，日後立會將失去正常議事功能，議員可能連上禮賓府請願也被指違誓。

負面清單中部份項目明顯針對民主派，如「全民制憲」、「自決」等，前立會議員、熱普城黃毓民主張「全民制憲」、上屆立法會選舉，未解散的香港眾志就提倡「香港民主自決」。負面清單亦禁止參選人利用政府舉行選舉，將其實施成任何形式的對抗中央人民政府和特區政府的「變相公投 」，2010年公民黨及社民連曾推動「五區總辭、變相公投」爭取實現普選。

鬧政府也有違誓風險

最惹爭議的是條例「作出損害或傾向損害香港的整體利益的行為」，民主派議員在上屆議會拉布，就曾被建制派及港府批評「損害香港整體利益」，即日後議員連拉布也可能被DQ。有記者就追問政制局長曾國衞，議員反對政府政策會否踩中紅線。曾未有說反對政府政策沒問題，只稱「鬧都有好多方法，有唔同鬧法，我唔能夠一一盡列」，即連鬧政府也有違誓風險。

資深大律師兼立法會前議員梁家傑認為，日後民主派將不能如以往般在議事廳議政，「刀係揸喺政權手上，點樣劈法、劈幾多、使用幾多次，完全任佢」，擔心一旦條例草案通過，日後議員連上禮賓府請願也不能：「政府可以解釋為脅迫特首，我係好詫異香港以法來限權嘅法治制度係敗壞得咁快。」香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，立會本來是滙聚民意地方，修例後只會令立法會無法反映民意，「政府有個橡皮圖章，可以呈一時之快，但亦會好易犯錯」，為香港未來埋下危機。