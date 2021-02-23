本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情反覆，昨日（23日）新增12宗確診，其中11宗屬本地感染，3宗無源頭。初步確診則10多宗，當中不少無源頭，包括旺角帝京餅店售貨員、太子花墟花店售貨員及西貢清水灣布袋澳海鮮島漁港載客司機，3人發病仍上班。另外，政府繼上周四有條件放寬限桌令至4人後，明日起亦放寬限聚令至4人，矛盾7日後終與限桌令睇齊。

至於昨日新增確診，其中1名住在新蒲崗金橋大廈的無業者無源頭染疫。過去14日只有此1宗個案的金橋大廈，昨晚卻被政府突擊封區。政府晚上8時半宣佈，由於金橋大廈和旁邊的東誠大廈樓齡舊，劏房普遍，播毒風險高，故即時封鎖2廈，禁足到訪者即晚檢測，是新春後首次封區。

另外，多3棟大廈要強制檢測，分別為土瓜灣環海‧東岸1C座、佐敦渡船角文苑樓前座和荃灣中心南寧樓。

多3廈強檢 包括環海‧東岸1C座

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3名無源頭確診者分別住佐敦渡船角文苑樓前座、新蒲崗金橋大廈，以及荃灣中心南寧樓。其中文苑樓患者在荃灣火山燒廚房工作，10多名同事要檢疫。金橋大廈患者無業，但曾到尖沙嘴重慶大廈購物。至於南寧樓患者在牛頭角創業街的大廈任職電話促銷員，不用面對面接觸顧客。

另外，多3棟大廈要強制檢測，包括土瓜灣環海‧東岸1C座。該大廈有1名沒病徵的32歲女患者（第10894號個案）居住，但感染有源頭。而由於無源頭確診的金橋大廈今晚已封區即晚檢測，故其餘2棟無源頭確診大廈才要納入強檢名單。2月10至23日曾到訪該3廈逾2小時者，須於25日或之前檢測；若已在21至23日檢測，可獲豁免。

58歲中招男 新春與逾10親友拜年聚會

昨日亦有多宗源頭不明的初步確診，包括一名63歲、住杏花邨的男子。他於西貢清水灣布袋澳海鮮島漁港任兼職司機，負責接載食客往返坑口港鐵站，2月20日最後上班，但同日發燒，即傳染期（發病前2日起計）有上班；其家人亦初步確診。

另一名無源頭初步確診者是居於沙田的帝京餅店兼職女員工，本身無特別病史。她於本月15日發燒，16日最後上班，17日於私家醫生求醫，19日於醫管局普通科門診交樣本。病人之後病情持續，22日到威爾斯親王醫院急症室求醫並入院。院方為病人抽取鼻咽拭子檢測，同日深夜驗出陽性，而早前提交的樣本亦呈陽性，病人現於深切治療部留醫。

一名58歲的初步確診男子於九龍灣任文職，本月17日發病，22日最後上班。病人居於華貴邨華賢樓，新年期間曾有拜年聚會，涉及10多名親友。

而居深水埗福華街1幢唐樓、在太子花墟道18號花店賣花的22歲男職員，曾於本月2日至13日上班，但11日已喉嚨痛，昨初步確診。

文員赴院探病後疑染疫

一名於土瓜灣上鄉道工作的文員亦初步確診，2月22日出現流鼻水病徵，23日最後上班。病人有家屬於葛量洪醫院留醫，因此會定期去探病，最後一次檢測是本月22日，當時有出示72小時內檢測陰性證明，探病時有戴口罩。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，院方追蹤後發現，該名家屬及同病格3名病人因自身病況無妥善戴好口罩，須隔離檢疫；病房員工則有合適個人保護裝備，病房已消毒。

此外，初步確診個案中尚有1宗不確定個案。張竹君表示，病人為26歲女士，居於元朗朗屏邨，因需要長期洗腎而有定期接受檢測，對上一次為陰性，但今次結果不確定，「似乎一個測試陰性，一個陽性，入咗院都係陰性，但要等最後結果」。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七（18日）重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（2月24日）會在荃灣中，增設流動採樣站，為須強制檢測的當區居民及工作人員服務。而位於深水埗楓樹街遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站，均會延長服務日期至2月28日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至2月28日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至2月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月28日）

●元朗安興遊樂場（至2月28日）

●天水圍天瑞體育館（至2月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至2月25日）

只供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至2月25日）

●觀塘翠屏道遊樂場（至2月23日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月28日）

●大埔社區中心籃球場（至2月26日）

只供該區須強檢居民及職員

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（2月23日至24日）

●北角偉文大廈露天停車場（2月23日至24日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（2月23日至24日）

●筲箕灣東盛苑平台（2月23日至24日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●荃灣中心14與15座空地（2月24日至25日）

●屯門澤豐花園羽毛球場（2月23日至24日）

●馬鞍山恆安邨恆安社區中心（2月23日至24日）

●上水北區社區中心籃球場（至2月23日）

●將軍澳尚德邨尚美樓尚德社區會堂（至2月23日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月23日16:40）

10,896宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

197宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多23人出院，共10,427出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

230名確診者仍留醫；

17人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案）；

12人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、10023、10083、10708號個案）；

其餘201人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月23日19:20）

兩岸疫情最新數字：大陸新增10宗確診，全部為境外輸入，分別是廣東9宗及山西1宗。大陸累計確診89,852宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月23日07:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.1億，全球死亡人數超過247萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,817宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破50萬。印度確診人數超過1,100萬，死亡人數突破18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,019萬，死亡人數超過24.7萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●根據JHU統計，美國染疫死亡人數周一突破50萬，總統拜登下令聯邦政府機構下半旗5天，還在一項儀式中帶領國哀悼死者。

拜登發表聲明，形容美國50萬人病亡「令人痛心」，指出數字已經超過一次大戰、二次大戰與越戰。「作為一個國家，必須謹記他們，治癒、團結並戰勝疫情大流行」。

路透社報道，美國病亡人數超過50萬，等於每673名美國人中就有1人染疫死亡。美聯社統計則指，50萬相當於二次大戰、韓戰、越戰美國死亡人數總和。拜登曾警告，美國的病亡人數還將「遠超」60萬人，但如今也有迹像顯示美國和世界各國的防疫工作已有進展，新增病例數大幅減少，疫苗配送數量也不斷增加。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,181,128 (500,159)

印度 11,005,850 (156,385)

巴⻄ 10,195,160 (247,143)

英國 4,138,225 (120,987)

俄羅斯 4,130,447 (82,255)

法國 3,669,346 (84,763)

⻄班牙 3,133,122 (67,101)

意⼤利 2,818,863 (95,992)

⼟⽿其 2,646,526 (28,138)

德國 2,399,490 (68,079)

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