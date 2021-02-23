【武肺第四波】

【本報訊】特首林鄭月娥周一率領一眾高官搶先接種中國供港的科興疫苗，這批科興疫苗一律存放於藥瓶內，即場由醫護人員以針筒抽出注射，與大家預期的「預充式針筒」形式不同，惹來質疑。事實上科興疫苗確有藥瓶和預充式針筒兩種包裝，但卻有優次之分：藥瓶式成本較低，但安全性和便利性及不上預充式，中國都將預充式留為己用。在接種疫苗上，香港似乎又被「獨立」。

記者：關冠麒

眼利的網民發現，林鄭等人前日注射的科興疫苗先存放於藥瓶，再以長針筒抽出注射，與以往在媒體中展示，疫苗預先放在短針筒內的預充式設計不同，質疑高官們是否真的接種科興。昨日優先群組接種疫苗時所使用的亦是藥瓶裝，科興多次對外展示其武肺疫苗時，均是預充式針筒包裝。

預充式供應內地及臨床試驗

據科興提交給顧問專家委員會的說明書，其疫苗的確有「預充式注射器」和「西林瓶」（即藥瓶）兩種包裝。官媒中新社旗下《中新經緯》記者1月參觀過科興在北京的工廠，據報廠內有預充式生產線和藥瓶生產線，但預充式的針筒投入生產線前已處於無菌狀態，而藥瓶則須經沖洗和高溫消毒才可注入疫苗。

翻查智利、印尼和土耳其等國的總統和官員接種科興疫苗的影片，均使用由藥瓶取出的疫苗，巴西大規模接種計劃亦以藥瓶裝進行。但供應給內地和在巴西進行第三期臨床試驗的，則是預充式針筒。

雖然皆是科興疫苗，但兩種包裝的成本和效用均不同。前上海疾控中心疫苗專家陶黎納早前接受內媒訪問時指，預充式的針筒成本大約3至4元（人民幣，下同），而藥瓶僅2毫，使用藥瓶的整體包裝成本可以下降九成。加上藥瓶體積較預充式小八成，更可節省運輸成本。

資料顯示中國藥廠生產的預充式疫苗，較同款藥瓶裝疫苗貴一至兩成，以科興生產的手足口病疫苗為例，預充式售價為187.5元，藥瓶裝則為167.5元。港府未有公開每劑科興疫苗的入口價，亦未公佈定單的包裝是預充式抑或藥瓶。江蘇省政府去年12月購入科興疫苗，預充式每劑價格為200元。

預充式疫苗在安全性和便利性上有優勢，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前接受訪問時曾表示，以預充式針筒出廠的疫苗最大好處是毋須其他程序即可注射，步驟減少則出錯風險較少；相反以針筒從藥瓶抽取疫苗，需確保過程無菌，否則有受污染危機。陶黎納亦指，預充式一打開就可直接注射，較方便快捷。