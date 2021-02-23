【本報訊】逾百年歷史的深水埗主教山配水庫險被夷平，地下羅馬式結構在清拆工程展開後曝光，全城關注才迫使政府急煞停。多名深水埗區議員要求古蹟辦官員就保育失職道歉，古蹟辦只回應指發展局已成立小組正檢討事件，但未有交代小組工作進度。

深水埗區議會討論主教山配水庫保育事宜，民主黨袁海文直斥古蹟辦為「估即辦」，批評當局「靠估」判斷建築物是否需要保育，要求古蹟辦就保育失誤負責。區議會副主席伍月蘭亦譴責古蹟辦，「如果要等人發現你先處理，我哋會失去好多值得保留嘅古蹟」。

民主黨鄒穎恒大罵古蹟辦極度失職，不滿當局月初缺席地區設施委員會會議，批評是不尊重區議會。她認為古蹟辦企圖隱瞞，古蹟辦曾就約 8,800 幢「具潛在文物價值建築物」研究，但至今只公開其中一千多幢的資料，要求對方公開完整報告。

稱已成立小組檢討

古蹟辦署任館長（歷史建築）莫玉霞表示，發展局常務秘書長領導的小組正檢討事件，將會提出改善措施，避免同類事件再發生 。有議員追問小組成員名單、工作進度，莫玉霞指手上沒有相關資料，未有補充。

莫玉霞稱，古蹟辦對保育方案持開放態度，現時正與水務署溝通，並深入研究，稍後向歷史建築評審小組提交報告。古諮會下月11日會開會討論、考慮評級，通過後會將相關資料放上網。

古蹟辦提交區議會的文件顯示，古諮會曾於2017年3月的會議上，議決不會對一個「可移動而不適合作評級的早期水缸」作評級，民協何啟明指說法是「超出人類理解，𢱑晒頭」，要求古蹟辦解釋。

莫玉霞確認，「不適合作評級的早期水缸」並非指主教山配水庫，何啟明聞言質問「咁你又寫？」莫玉霞未有回應。