社署近日發信邀請10間安老院舍優先接種武肺疫苗。安老服務協會主席陳志育表示，10間院舍約涉及1,200多名院友，院友可選擇接種疫苗與否，如想接種疫苗，可選擇接種德國BioNTech或科興疫苗，若同一院舍有院友各選擇BioNTech或科興疫苗，政府會分別安排醫管局及衞生署人員上門到院舍接種。

BioNTech由醫管局外展隊接種

陳志育表示，社署近日發信予10間安老院舍，邀請他們參加武肺疫苗接種計劃，院舍須於3月15日前回覆，即院舍最快於3月中才開始疫苗接種。院友可選擇是否接種疫苗，或接種德國BioNTech或科興疫苗。若院友選擇科興疫苗，衞生署會派出醫護人員為院友接種，最早於3月中開始；若有院友選擇BioNTech疫苗，將由醫管局派出醫護人員組成的外展隊，到院舍為院友接種；最早於3月下旬開始。

陳志育表示，不排除有家屬會安排院友到社區疫苗接種中心接種，因有2名家屬可與長者一起接種。他估計政府會先觀察首10間院舍接種情況及流程，之後再檢討，可能之後若同一院舍同時有院友選擇BioNTech及科興疫苗，政府會調節接種安排，未必會再安排兩隊人到同一院舍為院友接種疫苗。

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