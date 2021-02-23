在抗疫新常態下，學童又復課了。精神科醫生表示，第四波疫情下大部份學童留家抗疫多月，要需時適應校園生活，面對疫情持續、追功課及應付考試等壓力，有機會出現緊張、焦慮等情緒反應，建議要保持早睡早起規律、控制玩手機的時間、多接觸陽光及做運動，有助好心情，愉快重投校園生活。

精神科專科醫生張漢奇表示，過往一段抗疫的日子，學童轉為網上學習，對於集中力及專注力較弱的人，學習上遇到的困難會比較多，不少人都希望面授復課，以追趕學習上的進度。也有些學童變得懶散，在居家抗疫期間多了打機及夜瞓，「常常瞓到最後一刻先起身上網課」，故一般要需時重新應適校園生活。

停課多時，加上疫情持續，都會令復課壓力大增。學生一方面會擔心受感染，臨床上都有些求診學童，情緒很緊張，怕外出會中招，不停洗手及消毒。另一方面，也會憂慮未能追上學習進度，「由驚起唔到身返學，到驚追唔切功課、又怕要應付考試」，導致心理壓力一層一層增加。部份性格內向、比較慢熱的學童，都可能會對接觸新同學、新朋友感到緊張和擔心。

首兩周「騰雞」「瞓得差」屬正常

張指，復課後出現緊張、焦慮、容易出汗、或變得「騰雞」、甚至「瞓得差」等情緒反應很正常，一般只維持1至2星期左右，其後會逐漸適應校園生活。若這些症狀或表現持續多於2星期或以上，或者出現了下列較嚴重的困擾，例如經常失眠、無胃口、喊、頭痛、容易發脾氣、感到悶悶不樂，或對本身喜歡的事情、活動失去興趣，便要盡早向專業人士求助，例如一直睇開的家庭醫生、學校社工等。

學童分批復課，上課時間也分不同時段，建議無論上堂時間是上午抑或下午，都應該要保持早睡早起的習慣，避免夜睡，規律睡眠有助適應校園生活，「忌瞓到好晏先起身」，影響晚上的睡眠質素。而足夠休息對情緒管理尤其重要，欠缺睡眠的人，脾氣都會較差，容易𤷪𤺧。

晚上9時後應停用手機

家長要控制子女使用手機、電腦的時間，尤其要多注意一批留家抗疫期間，沉迷玩手機的學童，雙方溝通後設下一些協定，例如晚上9點後，子女要停用手機。家長平時減少玩手機都可成為子女的榜樣。另外，每星期最好都到戶外地方做運動，或遊覽郊外，多曬太陽接觸陽光，可讓大腦的傳遞物質維持正常分泌，令人心情好，減少緊張及焦慮。如忽然感到壓力很大、很緊張，建議進行深呼吸練習、或離開現場及去飲杯水，放鬆一下。

張提醒家長與子女溝通要正面，「忌時常敦起個款」質問子女，例如「今日返學有無曳」、「做晒功課未呀」，容易惹來反感及影響子女自信心，破壞親子的溝通關係。最好視子女如同朋友般關心，減少負面批評，或一開口就鬧，由共同話題入手，又可以問「今日返學開唔開心」、「學到咩新嘢」，取代一些負面責備。家長都需要花時間及空間學習溝通這些技巧，才能促進親子關係。學習方面，不妨從掌握時間管理入手，建議要有時間表，好好安排做功課、溫書、玩耍如做運動，以及休息的時間，生活有規律，都對應付學習、考試有益。過去一年，不斷停課又復課，學童需要時重新適應校園生活，尤其升小一、中一的學童，學習上的轉變會較大，老師宜多給予空間，鼓勵學生用積極方式面對復課。

留家抗疫或致社交技巧倒退

臨床心理學家葉妙妍表示，學童過往一段長時間留家抗疫，減少了與其他人的社交接觸，溝通能力和社交技巧有機會倒退，影響了復課後認識新朋友的情況。對於初小學生，她建議家長可以利用繪本、講故事、角色扮演等形式，模擬一些社交或學校情景，教子女學習待 人接物的正確態度，例如見到同學要打招呼、禮貌回應別人、與人分享和合作等等。同時可模擬上課情況，教導小朋友要坐好、舉手才能發言、聽到鐘聲就知道下課等，有助適應校園生活。另外，平日不妨多透過電話或視像通訊的方式，鼓勵子女跟親友或同學聊天，期間分享生活近況、關心別人，都可改善訓練溝通和社交能力。

至於升中的學童，因學科數目多了及對功課要求增加，更需要獨立思考及良好的時間管理，教學語言轉變如升中後轉為英文教學，更有機會令學童感到難以追趕進度。建議升中學童要設定目標，做好自我管理，例如制定有多少時間用電腦及手機、參加哪些課外活動等。

此外，踏入青春期，子女的情緒都可能會較波動，會比以往更需要空間爭取獨立性及自主權。家長要避免採取權威式教養，宜用朋友方式跟子女相處及表達關心。學童的壓力有時會來自未能達到父母的要求，故家長最好減少與其他人作比較，反而應重視子女的付出及努力。

【學童復課錦囊】

‧充足及規律的睡眠，要早睡早起

‧培養定期運動習慣、曬太陽

‧控制使用手機及電腦的時間

‧家長也要放鬆心情、減少負面批評

‧家長可以利用繪本、講故事、角色扮演等形式，為子女模擬社交或學校情景

‧做好良好時間管理

資料來源：精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家葉妙妍

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