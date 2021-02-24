財政司司長陳茂波早早預告財政赤字或創新高，「回水」和紓困措施金額或大減。結果最新一份《財政預算案》，政府明知失業率不斷攀升，仍決定把薪俸稅、利得稅的寬減上限「減半」至1萬元；數以十萬計領取社會保障金額的人士亦不再獲「雙糧」，只有「半月糧」。去年「回水」1萬元的安排亦不復見，取而代之的是向每名香港永久居民，及新來港人士，分期派發共5,000元的「電子消費券」，期望他們在疫境下「鼓勵及帶動」消費。

薪俸稅寬免額3年來最低 受惠人數少8萬人

新一份《財政預算案》建議寬減2020／21年度100%薪俸稅和個人入息課稅，但今次上限只有1萬元，比去年減半，為3年來最低，預料187萬名納稅人受惠，總受惠人數比去年減少8萬人。年薪289,150元以下，即月薪約24,000元、只享有基本個人免稅額的單身人士，才可無須交稅。政府庫房將少收114億元。

去年《財政預算案》同樣寬減100%薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，即年薪約35.5萬元、月薪約3萬元的單身人士已無須交稅。政府去年預計，2019／20年度約有195萬人受惠，當中至少755,000萬人獲100%扣減。

而前年《財政預算案》雖建議寬減75%薪俸稅及個人入息課稅，但政府2019年8月再公佈紓困措施，宣佈將寬減百分比提升至100%，上限維持2萬元，最終2018／19年度至少707,212人獲全額扣減。

至於利得稅方面，政府同時寬減2020／21年度100%利得稅，上限2萬元，限額同樣較去年減半，12.8萬間企業受惠。另外，又寬免2021／22年度4季住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限1,500元，其後兩季上限1,000元，涉及295萬個住宅，庫房少收116億元。

電費補貼1,000元 逾270萬戶受惠

每個合資格住宅可獲1,000元電力補貼，逾270萬戶受惠，涉及28億元開支。政府亦會發放個半月綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼，涉額外開支約23.8億元；另在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作相應安排，涉及約1.2億元開支。

另外，向所有合資格的18歲或以上香港永久居民，及新來港人士，分期發放共5,000元的「電子消費券」，料約720萬人受惠，涉額360億元。政府亦為2022年中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.5億元。

預算案部份重點措施：

●向所有合資格的18歲或以上香港永久居民，及新來港人士，分期發放共5,000元的「電子消費券」，料約720萬人受惠，涉額360億元

●寬減2020/21年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限10,000元，較去年的20,000元減半，187萬名納稅人受惠

●寬減2020/21年度100%利得稅，上限2萬元，限額同樣較去年減半，12.8萬間企業受惠

●向長者生活津貼、傷殘津貼、高齡津貼申領人派發額外半個月金額，較往年派1個月金額減半

●代繳2022年中學文憑試考試費，開支1.5億元

●派發1,000元電費補貼予合資格住宅用戶，逾270萬個住宅用戶受惠

●設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，貸款額上限為失業的申請人在職期間平均每月收入的6倍，上限8萬元

●寬減2021/22年度全年住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限1,500元；後兩季每戶每季上限1,000元，涉295萬個住宅物業

●降低在職家庭津貼計劃的工時要求，非單親住戶每月基本工時要求由144小時大減一半，為期一年，但需財委會通過，最早6月起實施

資料來源：財政預算案

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