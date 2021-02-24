去年中起實施的「港版國安法」規定，維護國安法開支不受香港現行有關法律限制，新一份預算案則首度將國安法開支納入預算，披露今個財政年度的有關開支為80億元，但當局指明涉款為「未來數年」開支，屬「非經常性」，當中未有披露詳細分項及人手編制。廉政公署每年開支約12億元，有民主派批評國安開支相對下誇張地高，且透明度低，公帑開支如入黑洞。

政府各政策局或部門都有其開支總目，例如特首辦的編號是21、保安局是151，不過今年的政府開支預算中，有一項是「別樹一格」，不設編號，該項的名稱是「非經常性撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支」，金額達到80億元，同時又沒有計入下個財政年度的開支預算，只在附註一欄列明，有關的80億元，是「用以支付關於維護國家安全未來數年的開支。」

國安開支唔受管 用幾多年都唔知

根據「港版國安法」條文，政府要從一般收入中撥款，支付關於維護國家安全的開支，且不受香港現行法律規定限制。政府消息人士指，由於《國安法》列明，維護國安的開支不受香港現行相關法例，例如《公共財政條例》所規管，所以國安開支不會有開支總目，至於80億元是用於未來多少年，政府消息人士也坦言「並不知道」。

消息指陳茂波尚未向立法會提交國安開支報告

至於為何要在預算案列明？據知，由於有關開支是由庫房支出，若不在預算案列明，開支預算便會出現收支「唔balance」的問題。「港版國安法」同時規定，財政司司長每年要就控制和管理維護國安開支向立法會提交報告，據了解，陳茂波尚未提交，至於何時提交，政府消息人士亦稱不知道。

民主派批開支誇張地高 透明度極低

民主黨前立法會議員涂謹申批評，國安開支透明度低如「無字天書」外，其金額也令人相當吃驚，因為廉政公署作為一個有完整架構的部門，一年開支約12億元，而國安開支竟高達80億，即使假設該80億元為3年的開支，每年也平均也高達20多億元，相當於「兩個廉署」，質疑「根本就係成個特區政府都係用嚟維護國安」，所以對政府而言，每年20億多元不足為道。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！