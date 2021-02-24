作為政府整頓對象的香港電台再被「閂水喉」，肩負24小時電視台運作及公共廣播的港台，2021/22年度預算僅得9.95億，較2020/21年度修訂預算減少4.57%，其中教育電視節目「脫水」連續第二年不獲撥款，公共事務電視節目也「大縮水」，預算大減5,300萬元，減幅近一成。政府消息強調，港台絕不乏資源，又稱不是只有港台缺人手。消息指，新廣播處長下周上任，將與團隊商討商經局檢討小組報告後向局方匯報。

政府各部門今交代2021/22年度開支預算。香港電台2021/22年度所需的薪金各開支預算為9.95億元，較2020/21年度修訂預算10.43億元減少近4,800萬元，減幅為4.57%，預算亦較2019/20年度實際開支減少逾4,600萬元。

港台工作分為四大綱領，電台預算微增1.13%，由20/21年度修訂預算4.24億元增至4.29億元，增加約480萬元。與19/20年度實際開支相比，新預算略增3.93%。不過，電台節目總播放時數，則繼續維持6.13萬小時。

新媒體方面，即官方網站及各應用程式等開支，21/22年度預算開支為約4,200萬元，較20/21年度修訂預算增加50萬元，增幅僅1.2%，獲增加預算，主要是因運作開支上升，但新媒體的新預算較19/20年度實際開支4,500萬元，則減少約310萬元，減幅為6.86%。

人手編制不變

雖然港台節目平均欣賞指數10分滿分中取得7.2分，《鏗鏘集》等節目又屢獲獎項，惟公共事務及綜合電視節目綱領成為「縮水」重災區，21/22年度預算開支僅5.25億元，較20/21年度修訂預算的5.78億元，大減約5,300萬元，減幅達9.18%，部門解釋指主要因為運作和非經營開支減少。新預算亦較19/20實際開支5.56億減少近3,200萬元，減幅為5.68%。

教育電視節目因應審計署的報告，自20/21年度起已終止財政撥款，今年是陸續第二年不獲撥款。港台的非經營賬目，例如小型機器、車輛及設備等21/22年度預算開支近5,600萬元，較20/21年度修訂預算近7,300萬元減少1,700多萬元，減幅達24%。人手編制方面，港台至今年3月31日共有760個職位，來年度維持不變。

港台亦特別提到21/22年度需要特別留意的事項，其中包括落實就港台管治及管理檢討所作出的有關建議。

「10億已經好多」

政府消息人士認為，港台21/22年度開支預算與去年相若，「10億喺政府部門嚟講已經好大好多，除咗『巨無霸』部門，例如社署要派綜緩」，強調港台有足夠資源運作，指港台節目時數與往年相同，「唔存在減少對港台嘅支出」。被問到港台人手短缺，消息人士反稱：「個個部門都唔夠人，唔止港台唔夠人。」

就商經局近日發表的檢討港台報告，消息人士指，報告用字已很審慎，商經局暫未收到港台回覆，料待新廣播處長下周上任，與團隊討論報告後，再與局方商討做法。消息人士稱，港台21/22年度的預算未考慮到小組報告提出的建議所需開支。

被問到報告其中一項建議是港台制訂編輯流程和上報制度，確保爭議事宜得到「恰當處理」，消息人士稱，通訊局所收到涉港台的投訴主要來自其節目，認為節目不是即時「出街」，應有足夠的時間去處理哪些內容須上報，又指《節目人員製作守則》列明7項必須上報的準則，包括描繪罪行及「引起仇恨」等。

惟記者翻查《守則》，未見「引起仇恨」要上報，而是播放罪犯或通緝犯訪問、披露暗中取得的嚴重罪行細節、委託外間機構就政治事件進行的意見調查等，則必須要向上級上報。

就拖拉多年的新廣播大樓，政府消息人士表示，大樓是「multi-user」的，「要所有users傾掂數」才會有進展。

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