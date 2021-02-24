武漢肺炎重挫本港旅遊業，財政司司長陳茂波今於新一份財政預算案，亦有提出支援旅遊的措施。陳茂波宣佈，將會預留逾7億支持旅發局工作，另外亦會投放逾1億元開展本地文化、古蹟、創意旅遊項目。早前因疫情反彈，本地旅行團每團30人的豁免被取消，陳茂波續指，政府將考慮放寬本地遊的群組聚集限制，亦會重啟「航空旅遊氣泡」，與合適地區進行商討及安排。

逾半億改善10條行山徑

新一份財政預算案中，陳茂波指，將會預留總數達9.34億提升旅遊資源，當中有1.69億作以繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目。

消息指，1.69億元將推展四個項目。當中5,500萬元會與漁護署合作，未來5年在郊野公園10條熱門及具旅遊潛力的行山徑，包括梧桐寨、畔塘寨、鳳凰徑第三段、獅子山歷史徑、城門歷史徑等推行第二期改善計劃，這些行山徑是歷史遺蹟及具香港歷史特色，盼改善後提升旅客體驗；另外明年完結、旅遊事務署舉辦的「鹽田梓藝術節」先導計劃將會繼續推行；旅遊事務署於下月起推出「城市景昔」掃描二維碼，以擴增實境（AR）技術可看到景點的昔日面貌，計劃先在中環和尖沙嘴推行；最後會繼續推展「ddHK設計香港地」推動本地創意計劃。

旅發局短期集中推廣本地消費

另外，陳茂波續指，政府將會預留7.65億，支持旅發局的工作，包括「旅遊．就在香港」、「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，帶動本地氣氛和消費。他指，在跨境旅遊陸續重啟時，將會推出「Open House Hong Kong」平台，以促銷優惠吸引旅客。其餘措施包括投放額外資源改善郊野公園、提升康樂設施、改善海濱等。

旅發局獲再「泵水」7.65億宣傳香港，消息人士指旅發局正因應疫情新常態甚是旅客的需求，重塑香港的旅遊形象及制訂適切策略，短期會集中推廣本地消費，當跨境旅遊恢復時，會推出「Open House Hong Kong」平台，類似目前針對港人推出的「賞你遊香港」平台，不過「Open House Hong Kong」優惠針對旅客。

被問到疫情下失業率高企，去年無從啟動跨境旅遊，為何再次向旅發局大額投放7億元？政府消息人士指早前已四度透過抗疫基金支援旅遊業界包括旅巴司機，香港亦要在疫下維持對外曝光率，因此繼續投放資源宣傳香港和維持營商環境。

考慮恢復本地遊旅行團

於去年第三波疫情後，政府曾放寬本地旅行團人數限制，每團不多於30人。然而，於第四波疫情爆發後，港府隨即收緊各項防疫措施，包括取消本地遊旅行團人數豁免。陳茂波指，將會在保障公共衞生的大前提下，考慮恢復本地遊旅行團，爭取旅遊業營運空間。

消息指，當局正積極考慮恢復本地遊，但未能明言何時恢復，仍需待疫情穩定再作公佈，不過稱會就防疫措施政與業界商討，主題公園員工會14日檢測一次是好的參考，亦會參考坊間使用「安心出行」或登記的方式作為疫情追蹤措施。

重啟「旅遊氣泡」 與合適地區商討

此外，香港與新加坡原於去年11月啟動「旅遊氣泡」，惟商務及經濟發展局局長邱騰華同月宣佈，「旅遊氣泡」需延期兩周，12月初再公佈啟航日期。惟於去年12月1日，港府再宣佈兩地的「旅遊氣泡」的啟動日期需延至今年，月底再檢視今年的安排。陳茂波表示，將會重啟「旅遊氣泡」，與合適地區商討及安排。消息指「旅遊氣泡」亦需視乎疫情進展，當局正積極商討。

陳茂波亦有強調香港在大灣區的角色，指政府將會推出大型的海內外宣傳推廣活動，向全球多角度展示香港於大灣區內的高度開放及國際化城市形象，包括金融、創科、文創、旅遊等不同面貌，以及「一國兩制」的優勢，以吸引企業、投資者及人才來港發展。他指，投資推廣署及政府駐外辦事處將會「加大力度」做推廣。

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