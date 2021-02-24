去年港府以疫情之名押後立法會換屆選舉，使選舉事務處今個財政年度的開支由原先預算的近15億元，大幅減至修訂後的7.25億元。新一份預算案就預計，選舉事務處下年度開支反彈至接近25億元，當局更列明，有關開支涉及立法會換屆選舉、特首選委會選舉和特首選舉外，也與可能出現的立法會及區議會補選有關。有民主派憂慮，當局有此預算，意味區議員可能被大規模DQ。

預算案披露選舉事務處來年開支，包括一貫的選民登記運動、查核選民登記住址外，亦包括籌備立法會換屆選舉和特首選舉委員會選舉，並且要為兩個選舉加上明年舉行的特首選舉更新選舉指引。

雖然港府還未正式公佈立法會換屆選舉會於何時舉行，但預算案讓人見到端倪，當局計劃立法會換屆選舉會於今年12月3日或之前舉行。與此同時，預算案亦列明，選舉事務處的開支包括進行及監督立法會及區議會的補選。

林卓廷指今年有否立會選舉仍待觀察

民主黨前立法會議員林卓廷憂慮，選舉事務處來年有如此龐大預算，意味區議員可能被大舉DQ，導致相關補選開支巨大。至於立法會換屆選舉，林認為當局會否確實在今年舉行仍有待觀察，主要視乎當局有關宣誓的修例，能否趕及在今屆立法會內完成，「而家都3月，7月就要報名，修例趕得切先掂，（政府）要諗通安全系數百分之一千先得。」至於今屆選舉是否有意義的選舉，林相信市民看在眼裏，自有判斷。

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