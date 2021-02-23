【本報訊】繼「賞你遊香港」 資助市民參加本地遊後， 據了解，旅發局擬最快下月推「賞你住」， 以類似形式資助市民入住本地酒店，實質上就是資助疫潮下受重挫的酒店業界。

市民消費換酒店現金券

計劃初步擬定，參加者須在指定時間內，在本地實體店舖消費滿800元，最多可包括兩張單據，以取得在本地約百多間酒店的500元現金券，可用作支付酒店花費，包括住宿及餐飲等。

由於不同酒店的服務略有不同，例如部份住宿一晚約500元，使用現金券後便等於免費入住一晚；若部份酒店一晚住宿連餐飲約需1,500元，使用現金券後便只需付1,000元。 據悉，參與酒店也會為此計劃推出度身訂做的優惠住宿餐飲計劃，每間酒店都有相同的現金券使用限額，先到先得，至於計劃詳情有待旅發局正式公佈。

旅發局早於月初已透過香港旅業網表示會推出「賞你住」項目，旨在鼓勵港人於本地的零售及餐飲商戶消費。局方邀本地持牌酒店參與並提供住宿優惠，並於月中為業界提供網上簡介會。

至於賞你遊，據悉旅發局亦會在賞你住之後繼續推，形式仍是消費滿指定金額，以換取免費參加指定本地遊旅行團資格。 據悉，今次本地遊不會集中在假日，也會分散於平日。

不過，無論是資助酒店住宿或參加本地遊計劃， 當局也須視乎疫情才決定推出日期， 包括需待疫情放緩及業界需有防疫措施等。