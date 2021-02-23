英國內政部今日（23日）起，開放以手機應用程式申請BNO移民。申請程式「UK immigration: ID Check」目前已在App Store及Play Store上架，但市民仍須先到英國政府網站登記，並連接到該程式作個人身份認證程序，再返回至英國政府網站提交其他證明、填寫詳細資料及繳費。

惟申請人須注意，《蘋果》接獲持2019年夏季前批出的特區護照的個案反映，指英方手機應用程式未能成功掃描其護照；英國政府今早亦證實有關問題，表示當局會繼續測試。

換言之，沒有BNO身份的合資格申請人子女，以及有BNO身份、但手上沒有BNO護照的申請人，未必可使用「UK immigration: ID Check」程式申請，仍須親身到北角簽證申請中心完成認證手續。

申請人開始網上申請前，可先行準備所需文件（電子副本或相片）：

●有效BNO護照或特區護照

●肺結核測試證明書

●抵英後住址證明

●證明你可負擔抵英後首6個月費用的財政證明（如銀行戶口副本）

●旅遊史證明文件（如護照）

海外申請人須先到此英國政府網站頁面，並按「Apply now」開始申請手續，填寫數個簡單選項，以及個人資料（如護照號碼、國籍）後，即可以QR Code連接到手機應用程式認證身份。

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