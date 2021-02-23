【土製滑梯】

【本報訊】本報連日揭發有人在屯門青大石澗及將軍澳寶坑徑分別建石屎棺及僭建魚池，昨日再發現有人在金山郊野公園近葵涌一處的山坡擅建10米長滑梯路軌、金魚池、單槓健身架等，儼如遊樂場。記者昨到場視察，發現路軌靠近山邊，使用者稍一不慎隨時飛落山。有行山人士批評：「𠵱家係咪想整迪士尼樂園？」

「鄉郊遊樂場」位於金山郊野公園近葵涌怡峰苑，記者由華景山路出發，於近山頂位置發現這組山寨滑梯設施，該滑梯路軌由木搭成，本來離地約半米，可用木板或滑輪車沿路軌滑下，現時路軌已拆開。路軌起點由山頂開始，全程10米長，不算陡峭，惟路軌接近山邊，使用者若超速恐有墮崖危險。據知，早前有人玩滑梯時發生意外，事後已停用。

即場撼沙包 「律政司長也僭建」

滑梯路軌旁的空地竟亦闢出一個兩米乘一米的金魚池，旁設三級梯級，金魚池內養有30條金魚及錦鯉，有木板覆蓋掩蔽，不遠處更有以鐵枝搭建的單槓健身架，猶如戶外遊樂場。昨日所見，地政總署人員已在僭建物貼上告示，告示是前日發出，勒令佔用人3月16日前清拆。連日揭發多宗僭建事件，記者曾向地政查詢相關數字，但未獲回覆。

行山人士陳太指，滑梯及魚池約一年前由一群中年男子建成，其後常有人在該處玩，甚至打邊爐。她擔心「安唔安全，都成疑問」。行山人士邱女士稱，新年期間曾見一對中年夫婦到場玩滑梯，豈料婦人中途墮地，撞傷下巴與頭部，惟無人報警及召救護車。邱女士嘆︰「係咪想起迪士尼樂園？」

記者發現，滑梯後方空地設備更完善，除有桌椅及瑜伽墊，鐵架上更吊有沙包，猶如小型健身室，當時一名自稱「金魚佬」的老翁手執油漆髹油，他稱十多年前退休後於該處佈置，更稱部份設施由他打造，而滑梯是友人所建。但老翁否認非法開墾，「好多老人家搭呢類（建設）」。他同意滑梯危險，已替友人拆去，他透露，過去很多家長帶子女到場遊玩。傾談間，老翁即場撼沙包，更邀請記者參與，問到會否擔心被檢控，他揶揄律政司長也捲僭建風波，自己只是為人健康着想 ，所以「應該冇咩所謂」。