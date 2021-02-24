政府昨天提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，建議訂明「正面清單及負面清單」，規定主張「港獨」、自決、變相公投、反對中央、威嚇特首、損害港整體利益等會被五大範疇9大行為視為違反宣誓行為，DQ機制將涵蓋立法會及區議會選舉。港大法律學院首席講師張達明今天在電台節目指，清單的用詞表述並不清晰，非傳統的法律語言，部份條文定義更涉及政治判斷，舉例如「作出損害或傾向損害香港特區的整體利益的行為」，他質疑條文只會被用作DQ不合政權心意的議員，同時為DQ司法人員鋪路。

張達明於電台節目指，清單上部分用詞難以拿捏，如難以定義何謂「變相公投」、「自決」等，「例如『變革香港』，算唔算係動搖我哋個根本制度呢？」，他強調，負面清單中大部分都不是犯法行為，卻可以帶來嚴重後果，如可被指控「發假誓」，最高監禁7年。

雖然草案未建議如何DQ司法人員，但張達明稱，難保政府將來只要通過簡單修訂，即能訂立具體條文，DQ被指違反誓言的司法人員，指人大2016年就《基本法》第 104 條釋法，已訂定DQ程序基礎，而相關釋法同樣涵蓋司法人員。張估計，政權日後若不滿「司法獨大」或任何法庭裁決，監誓人即行政長官就有權宣布法官違反負面清單，繼而褫奪司法人員資格，憂慮今次是鋪路將DQ機制擴至司法人員：「過往人哋話溫水煮蛙，呢家係明火打邊爐啦，配料全部喺側邊，睇幾時落鑊嘅啫。」

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