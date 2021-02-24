荃灣反黑組四名警員疑為爭取「戰績」，被指聯同黑幫策劃假掃蕩行動，安排假賭客、賭款及釣魚機行事，豈料黑幫接頭人竟是O記卧底，警黑合作最終東窗事發。涉事賭場負責人早前承認串謀妨礙司法公正罪，法官勞潔儀今判刑指，被吿是假掃蕩計劃的主要執行者，角色不可或缺，其所為削弱市民對法治的信心，最終判被告入獄8個月。

勞官判刑時引述辯方求情內容指，被告陳少寶（40歲）曾從事汽車維修，父母是退休公務員。被告協助管理涉案賭檔，日薪800元，一旦被捕可額外獲得5,000元報酬。若被告有需要，綽號「菜仔」的黑幫和勝和派系「阿頂」王偉軍更可為他繳交保釋金。

一度棄保潛逃 仍可獲全數三分一認罪扣減

辯方聲言，被告只是聽從「菜仔」指令行事，角色並不重要，在案中也沒有收取報酬，事後已感後悔，自知已成為代罪羔羊、受害者和被人利用的棋子。

勞官指出，被吿是涉案計劃的主要執行者，角色不可缺少，其所為削弱市民對法治的信心。除非有特殊情況，否則即時監禁是唯一選擇。

勞官又指，被告搬走釣魚機一事，對涉案賭檔規模影響不大。惟他招攬戲子假扮「賭客」的操控行為，對法治造成較大衝擊。不過，沒有證據顯示該些戲子是否自願參與，所幸假掃賭計劃也未能成功實行。

勞官採納監禁12個月作量刑起點，又指被告雖然於前年11月29日一度棄保潛逃，及後被捕，但檢控工作未有因此出現延誤，故仍可獲得全數三分一刑期扣減，終判監8個月。

案情指，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）於2016年12月派出臥底滲入和勝和其中一個派系，其「阿頂」即為「菜仔」。至2018年，菜仔指派臥底到荃灣德士古道某工廈的非法賭場工作，被告為賭場負責人。同年4月，警方收到線報，指菜仔在工廈經營非法賭場，案件交由荃灣區反三合會行動組調查。

菜仔於同年6月指示臥底搬走賭場其中兩部釣魚機及多個閉路電視鏡頭，又表示已跟警方聯絡及安排，警方將於同月到場掃蕩，由警方拘捕被告及四名「賭客」，場內則留下一部釣魚機及3,000元賭款。菜仔又叫臥底聯絡「反黑南哥」。

四名反黑警案件仍在審訊中

「南哥」在掃場前兩天、即同年6月20日帶臥底進入荃灣警署其中一間房會面，其間另有三名男子與會。四人向臥底索取賭場平面圖，南哥則指示臥底如何佈置場景。其間南哥問臥底，被告安排了甚麼戲子扮「賭客」，並強調：「唔要南亞，唔要唔夠秤，唔要通緝。」

翌日南哥提醒臥底需於6月22日晚上11時前完成準備工作，因屆時警方會到場掃蕩，被告與四名「賭客」要留在賭場內。惟掃蕩行動最終沒有執行，菜仔亦叫臥底不要接聽南哥來電。

本案另有四名被告，即警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）和張子健（28歲），四人皆不認罪受審。惟控辯雙方在連日審訊期間，圍繞披露臥底警的開銷紀錄和電話通訊等資料爭論不休，未能傳召證人作供。四人的案件將於下周一再訊。

【案件編號：DCCC917/19】

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