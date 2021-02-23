【本報訊】武肺疫苗接種昨起接受網上預約，政府落力宣傳，卻選擇在凌晨啟動預約系統，連累港人捱更抵夜「搶針打」，登記須輪候超過一小時，系統更一度應付不到龐大流量而癱瘓。協助長者網上預約的社區組織協會昨早只成功為兩名長者預約，批評系統有缺陷，費時失事。

花半日僅為兩長者登記

本報多名記者昨凌晨嘗試進入預約系統，全部不得要領，包括出現代表系統癱瘓的「Error 521」及「Error 525」頁面，或出現純文字版面及白畫面等。

就算成功進入網站，仍需輪候逾一小時才可登記。有人成功「排隊」七分鐘後進入網站，但填寫資料後按下「我不是自動程式」鍵，網頁即進入等待狀態。網站至凌晨近1時始「正常運作」，昨日正午記者再嘗試進入系統，仍須等候超過一小時才可預約。

資訊科技商會榮譽會長方保僑昨凌晨亦嘗試進入預約網站，雖然「好彩」擠入系統，但要輪候超過一小時，慨嘆長者或其他不便的人士，要在凌晨為預約打針名額而捱夜，非常辛苦，「咁就證明咗兩件事啦，第一就係，政府都知道有好多人入嚟登記，所以就做一個排隊系統，但同時間你會諗，其實如果呢個系統可以加大啲容量，已經可以快啲清咗一啲（等候的）人」。

社協社區組織幹事連瑋翹稱，昨早收到20名長者就網上預約接種求助，至中午只成功為兩名長者預約，平均每人耗時近一小時。他批評預約網站有缺陷，等候時間超過半小時；即使成功登入，揀選地區及時段又要再等，其間或被他人搶先預約同一時段，又需重新預約，費時失事。

創科局長薛永恒昨辯稱，預約網站開放時「有成千上萬人進入系統」，市民或遇到擠塞，但當局已很快疏導。他承認昨凌晨登入系統人士超越一般系統容量，經調校後，約凌晨12時40分回復暢順，「任何電腦系統都有人數上限」，網站已設排隊系統。