Caca就讀幼稚園中班，過往她在幼稚園會自己吃飯，但停課期間在家中卻需要父母餵。中小學及幼稚園終於逐步復課，回看過去一年多，隨着疫潮一波接一波，學校屢次暫停面授課堂，長期缺乏校園生活對幼童的影響正在浮現。

記者：曾雪雯 劉詩敏

去年1月起本地幼稚園進入首輪「半停課」階段，至去年5月始復課。家長轉而安排孩子參加遊戲班（playgroup），私營幼兒中心小蜜蜂童樂會為0至6歲小朋友提供學前預備班。導師蒙蒙說，小朋友在playgroup需適應指令及自理，如自行吃茶點、穿襪子、收拾玩具等。她發現，疫潮下有小朋友玩玩具後會忘記自行收拾，穿脫襪子動作亦較平日笨鈍。

香港小童群益會樂緻幼稚園（灣仔）校長劉美莊亦發現，部份幼稚園學童自理能力變弱，如小朋友換鞋速度較停課前慢。她解釋，過往小朋友上學進出校園及戶外平台時，每天需多次自行脫鞋、換鞋，「兩歲班小朋友返學兩個月已經識得自己換鞋」。按校方觀察，小朋友的情況待復課半個月至一個月後始有改善。

劉美莊表示，現今家庭大人比例一般較小孩多。疫潮下小朋友長時間留在家中，雙職家長把孩子交由外傭或公公婆婆、爺爺嫲嫲照顧。照顧者有時未必能分辨甚麼能讓小朋友自行完成，或不忍小朋友「論盡」，主動替小朋友完成自理行為，變相減少小朋友練習自理機會 ，「好多小朋友會畀返姐姐做，或者唔願做」。

除着鞋外，亦有家長反映幼兒在家中不願自行吃飯。陳太女兒Caca就讀幼稚園中班，過往孩子在幼稚園會自行吃飯，但在家中則需家人餵飯，「返學時會主動啲」。身為雙職家長的陳太，與丈夫輪流在家工作照顧兩名女兒，她常與其他家長交流，發現疫潮下小朋友在家同樣較依賴大人。

自理能力減弱背後，與幼童肌肉發育環環相扣。「小肌肉好影響小朋友日後寫字能力，大肌肉影響成個人的學習能力以至坐姿。」劉美莊指出，2至6歲是幼兒大小肌肉發展黃金時期，尤其本地小朋友4歲開始執筆寫字。惟疫潮下幼稚園改以網上授課，訓練小朋友肌肉機會大減，憂慮日後影響幼兒寫字能力。按教育局《學前教育課程指引》，教師須留意2至6歲學前兒童的發展特徵，當中包括涉及大、小肌肉發展的體能部份，而肌肉力量強弱又影響幼童自理行為。

面對本地教育史無前例的停課，劉美莊說，幼稚園已變陣，研究在視像課堂中加入訓練小肌肉環節，又定期派發手工包，透過視像讓幼童在家製作勞作，以防幼兒肌肉生疏，影響日後自理能力及日後學寫字的進程。

父母疲於奔命難督促

記者上月在公園實測小朋友的自理能力，了解小朋友能否自行穿鞋子、綁鞋帶、使用筷子、剝花生、入電芯等環節。多名家長均表示，小朋友停課後，不時鬧脾氣，無法自行更衣、吃飯。

5歲男童利安博就讀幼稚園中班，能完成大部份測試，但不懂使用筷子及綁鞋帶，只能把鞋帶打圈。媽媽利太解釋，孩子平日多使用匙羹。她不認為疫潮影響小朋友的自理能力，但表示小朋友脾氣變大，曾因「扭計」而不肯自行更衣，要家人代勞。

4歲女童劉天恩能自行穿鞋、脫鞋，但除鞋時太用力致鞋子掉到遠方。家長劉太說，疫潮下女兒的自理能力轉差，例如學校會要求女兒自行摺被，但在家中便不會打理被鋪 ，「喺學校就乜都靠自己，喺屋企就變咗依賴我」。 她雖擔心小朋友自理能力轉差，但同時慨嘆疫潮下女兒需要長時間留在家中，身為家長，單單兼顧家務與督促孩子上網課已讓她疲於奔命，「已經很辛苦，仲講乜嘢（督促）自理能力」。

「越唔想做越依賴大人」

循道衛理楊震社會服務處一級職業治療師何敏如指，一般兩歲小孩可以自行脫鞋，5歲用筷子扒飯亦絕無問題。由於一般小孩多穿着配有魔術貼的鞋，或有大人輔助，一般綁鞋帶會較遲，大約5歲可以學會把鞋帶打結。

至於剝花生，小朋友約4歲已有力剝開外殼，但由於家長較少讓孩子剝花生，小朋友可能礙於經驗較少接觸而難以掌握力度。學校提供許多機會讓小朋友練習，如幼稚園午睡前後讓學童自行穿着衣服，「教任何技巧冇咗練習真係差好多」。何敏如解釋，小朋友學習除依靠自然成長發展外，亦會透過環境模仿學習，「小朋友學嘢有時係透過同輩模仿，呢個疫潮下又冇咗」。

有前線職業治療師表示，學童大小肌力量的確變弱。協康會職業治療師楊露有為幼稚園學童提供到校學前康復服務，她引述家長反映小朋友各方面能力變弱，自理能力與小手肌肉變差屬其中之一。楊露認為情況與疫情下學校暫停實體授課有關，小朋友長期留在家中，日常起居飲食由家人、外傭代勞，「小朋友返學自己拎書包、掛起書包，但在家中隨手拎到，連用雙手提起書包嘅力也不需要，日子耐咗，小朋友手仔軟晒，好似冇晒力」。

她解釋，日常自理行為如扣鈕、穿褲等，需要大量的身體平衡、四肢協調及手指靈活性等。惟停課下小朋友訓練機會大減，小朋友手部功能及大小肌肉協調亦因停課而減弱，「好似惡性循環咁，越唔做就越無力，越無力就越怕唔想做，越怕唔想做就越依賴大人」。

鼓勵幼童分擔家務

以楊露觀察，過往沙士期間有家長擔心疫情而減少讓小朋友爬行，其後發現沙士後成長的小朋友身體的雙側協調較弱，而且因為缺乏爬行而引致雙手減少接觸地板，小朋友的手部會變得較敏感，而且整體的手部力量也較弱。有鑑於此，她鼓勵家長疫情下盡力保持小朋友參與、探索身邊事物，小朋友在過程中亦能建立自信，日後與同輩社交及其他互動方會來得自然。

她建議家長可在家透過日常生活訓練小朋友大小肌肉。她以讓小朋友預備早餐為例，小朋友透過自行剝開烚蛋、為麵包塗果醬、提小水壺沖調即沖飲品等活動，能訓練小朋友雙手協調能力，手部穩定性及力度的運用。家長亦可透過讓幼童參與日常的家務，如使用衣夾夾襪子、幫忙摺手巾等， 「日常畀小朋友做多啲可以增強手部功能，亦能提升自理能力」。

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