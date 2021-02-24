擁有荷蘭籍且長居荷蘭的七旬元朗原居民，去年返港探望同村兄弟，並相約附近村民到其寓所打麻雀，其間他趁雀友的7歲女兒在睡房休息時，對女童大肆非禮，用按摩器和舌頭觸碰女童下體。女童事後向母親投訴並報警處理。涉案原居民今於區域法院承認非禮及向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，法官譚思樂判刑時指，被告的行為必定對女童造成心理陰影，但考慮到被告即時認罪，女童毋須出庭作供，最終判處被告監禁39個月。

案情透露，女事主X案發時7歲，與母親同住於元朗。自2018年，母親每月均會帶同X前往被告文桂權（72歲）的村屋打麻雀。去年6月6日，X的母親於被告村屋地下樓層打麻將，X則在屋內玩耍。翌日凌晨，X向母親表示要「洗小妹妹」，因曾遭被告觸摸。兩人回家途中，X續指被告先用「按摩棒」按她的下體，然後脫去她的內褲，舔其私處。

X的母親立即折返質問被告，並報警處理。經調查後，X補充指被告先用按摩棒觸碰她的腿，又未經其同意脫掉她的內褲，再用按摩棒碰其私處。X感到不舒服，叫被告停止，但被告舔她的私處。X感到濕滑，叫被告停止。她穿回內褲後，下樓將事情告訴母親。

控方透露，被告兩年前曾被控藏有違禁藥物。辯方透露，被告當時為提升性能力，遂向友人索取偉哥。辯方求情指，被告已離婚，膝下有5名兒女。據報告顯示，X事後情緒穩定，私處沒有痛楚或流血。而被告已屆垂暮之年，與X年齡相差63歲。辯方又指被告長居荷蘭，不會頻繁回港，故再犯機會微。

【案件編號：DCCC671/20】

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