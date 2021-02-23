【苦難同行】

【本報訊】等候上訴判決前的幾個月，劉家棟未有停下來，堅持無薪繼續做他熱愛的社工工作，忙着到法庭和監獄，以自身經驗協助抗爭者和家屬。他坦言一旦上訴失敗，或會失去社工的專業資格，但深信「冇社工牌都可以係社工」。判決前他接受本報訪問，道出25歲的生日願望是「判輕啲」，已有心理準備要重返監獄，就在入獄前好好跟家人吃一餐。他想跟家人說：「雖然條路難捱啲，但係我捱到，我撐得落去！」

剛過25歲生日的劉家棟，在社交平台貼出他捧着生日蛋糕的開心照。他從不慶祝生日，但在判決前決定「搞大佢」，與家人好好大吃一餐。「刑期減多啲，最好唔使坐」是他當刻的盼望，亦是他的生日願望。他希望今年生日可吃到媽媽拿手小菜「梅菜炆豬肉」，他說媽媽其實煮甚麼也好吃。他也自責陪得爸媽太少，兩人原本見他做社工感安樂，結果他卻被捕，甚至入獄。父母也擔心他，經常勸他「做咁多講咁多好危險」、「乖乖哋搵份社工做」，但也跟他說「我知你冇做錯」，那份支持，最令他感動。

「冇NGO敢請」 化身探監師

2019年7月27日光復元朗當晚，自他拿起社工證站在警方前面的一刻，他的社工生涯起了重大變化。由原本受聘於政府資助的社福機構，到成為「冇NGO敢請嘅社工」，他無悔當初，並堅持在無薪下走其社工之路，協助牆內牆外的同路人。

判決前，劉家棟四出工作，一早跑到西九龍裁判法院做旁聽師。「我識得單案嘅男生被告，佢打甩咗，今日係剩低個女被告判刑。」他在庭外排隊，與該男生和旁聽師傾談一輪，差不多可入座；拿着籌，選好位置坐下，從斜孭袋掏出記事簿和筆，將判刑重點記下。散庭後，他趁還有時間再跟男生談多一會。男生早前因捲入官司而退學，訴說找學校困難重重，劉一邊聽一邊安撫，給意見，說會繼續幫忙找學校，還叮囑男生有事要找他。

下一站，荔枝角收押所，探望一位手足。這裏他待過，一點都不陌生。探手足探得多，他甚至與懲教人員有點熟，見面會打招呼；然後熟練地填表，將隨身物鎖入櫃，等候進場。

去年中他被判監一年，之後高院准他保釋等候上訴，但他再無法在政府及商界資助運作的社福非牟利機構立足。好鄰舍北區教會發起眾籌令他得以受聘，但只維持三個月，教會被警方調查及凍結資產，為減輕教友及同事面對極權的風險，他不得已辭職。等候判決的日子，沒有收入，惟仍要養家，便靠寫Patreon維持生計，多得有心人支持，總算夠基本開支。

他可沒忘記在牆內牆外的手足，仍堅持做社工的工作，將焦點放在社會運動案件中對手足的支援。平日除旁聽、探監，為手足或家人提供情緒支援，亦幫忙寫求情信、揀選監獄物資等等，「坐監真係唔係一個人嘅事，家人要幫忙準備好多嘢」。

「每日都有人坐冤獄」

㨂物資原來可以好複雜，「買Tempo（紙巾）多個公仔、Oral-B（牙刷）花紋少條線，祝君好毛巾寫法唔同都唔入得㗎！」他盡量在小事上提供幫忙，令手足和家人多一份安心，少一點徬徨。他會去探監，聽手足傾訴。

曾坐監七日的劉家棟將自身經驗，及已出獄手足的口傳錦囊，向等候上庭的手足講解，例如獄中情況，各項流程，不想他們像他在毫無心理準備下被定罪重囚，打擊甚大。「之前仲叫屋企人等埋我食飯，點知結果係咁，嚇死佢哋。」他說。

他看到大部份社會運動案件的裁決荒謬兒戲，顛覆了他一直對司法制度是公平公正的認知。他說：「每日都有人坐冤獄，自己嘅事真係唔算乜嘢，有啲只係落街買飯，真係拎住個飯盒咋，咁就拉咗，告非法集結。」還有智障人士、自閉症、過度活躍症人士，通通判監。劉家棟謂「懲教懲教，有懲有教，但𠵱家只係睇到嚴厲懲罰。」

「社工價值唔需要一個牌」

他感恩這段日子可與家人朋友度過聖誕、新年、情人節和生日。對上訴結果，他說：「由判監一年減到唔使坐嘅機會細，不過仍抱有希望。」他不諱言，怕了坐監的日子，「坐監最辛苦係時間太多，冇鐘睇就坐喺度；又擔心嘢食難食，難食程度，唔係人食嘅，好驚要再食番嗰啲嘢；最擔心屋企人，做社工成日安慰手足屋企人，但自己家人唔知點𠱁。」

一旦上訴失敗，必然對社工牌有所影響。對他而言，社工牌只是保證安穩的生活，有錢交租和生活，他說：「唔安穩反而提醒我一啲手足因為抗爭而冇咗將來。」他看到年輕抗爭者不少因這個運動退學或休學，無法計劃將來。

就算有天他真的失去社工的專業身份，他說仍會與弱勢同行，「社工嗰份精神同價值，教識我乜嘢係弱勢，社工就係憑住一顆感動去做事」。

他記起有位被釘牌的社工，「佢媽媽話『個仔仲係做緊社工，社工嘅價值唔係需要一個牌！』即係個價值係入血嘅。」