前年11.11「大三罷」全港各區有堵路行動，圖迫使政府回應市民訴求。家住旺角的城大男生被指當日在洗衣街公園管有索帶及摺刀等，並且拒捕。案開審訊時警員庭上承認曾揮棍毆打被告，辯方透露被告事後身體多處受傷，兩隻門牙亦撞爆斷裂。裁判官最終裁定男生罪成，今判進入更生中心。

被告陶晉康（20歲）被裁定管有適合作非法用途工具或攻擊性武器並意圖作非法用途使用、管有物品意圖損壞及摧毀財物，以及抗拒警務人員共三罪罪成。控罪指他於前年11月11日在旺角洗衣街公園內管有27條索帶、一把摺刀、兩支螺絲批、五把六角匙及一支噴漆，並抗拒執行職務的督察A。

聆訊期間督察庭上解釋指狗即代表警察

辯方早前求情時透露，被告於城市大學就讀電子工程，胞弟就讀科大，又透露被告於拘捕過程中受傷不輕。大狀今向法庭呈上多封來自被告、親友及大學教師撰寫的求情信，全數均指出被告無論學業成績及個人品行方面均表現優異，又指被告希望事件完結後，趕緊重投學業，希望法庭在不影響被告學業的前提下判刑。

裁判官施祖堯判刑時接納報告建議及辯方求情，判被告進入更生中心。被告聽取判刑後轉身步入囚室，庭內支持者大叫「撐住呀」。

案件審訊時，獲准匿名的督察A宣誓時不慎說出了自己的姓名，作供期間又多次在庭上透露警員B的編號，控辯雙方未有阻止。施官一度質疑：「（匿名令）仲有冇意思呢？咁你哋仲披露？」督察又供稱當日黑衣人見到警察即大叫：「走呀，有狗呀！」督察庭上解釋指狗即代表警察。

【案件編號：WKCC1055/20】

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