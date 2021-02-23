去年11月特首林鄭月娥喺立法會宣讀《施政報告》期間，因為喺會內倒頭大睡「紅爆」、事後解釋食咗令人眼瞓藥物嘅政制及內地事務局局長曾國衞，噚日喺政總交代有關公職人員嘅參選宣誓修例安排時，又有「杰作」，竟然唔記得將電話校至靜音，電話響後仲攞起撳咗幾下先放低，席間亦經常「魂遊」，唔記得記者提問，要由身邊嘅政制局常秘鄧忍光提水。

hang機推鄧忍光答問題

辦公室擺咗中共國家主席習近平肖像瓷碟嘅曾國衞，心繫「主席」，就連港澳辦主任夏寶龍嘅職位都講錯，記者會上不斷以「主席」稱呼對方。

由「武官」轉為「文官」嘅曾國衞一直被指唔熟書，除咗接受個別友好親建制傳媒專訪，上任至今極少接受傳媒公開訪問，噚日面對記者連串追問都「現形」。

當被問到政府嚟緊會由邊啲人為立法會議員同區議員宣誓時，曾國衞搵完一輪文件後，只講得出該局建議由民政事務局局長為區議員監誓，突然hang機咁要吩咐身邊嘅鄧忍光補充，補充政府建議由政務司司長張建宗代表特首為立法會議員監誓。

有記者席間問到，早前突稱病辭任嘅政制局副局長陳帥夫，係咪因為唔想處理今次修例而辭職？曾國衞首度開腔回應，話陳帥夫早前受訪時已經講咗，係因為血壓到達相當危險水平，經過治療後仍未康復，加上家族健康史令家人相當擔心，先至決定辭職，聲稱陳「跳船」同工作「完全無關」！

李八方