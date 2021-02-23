【本報訊】本港武肺疫苗接種計劃本周五展開，五個優先群組人士接種國產科興疫苗。消息指，有效保護率達95%的復星/德國bioNTech疫苗最快明天到港，預計市民3月首周可開始接種BioNTech。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，BioNTech是核酸疫苗，估計保護期較科興更長。

政府早前稱，首批復星/德國BioNTech 100萬劑疫苗會在2月底抵港，惟消息指，BioNTech疫苗最快本周四抵港，到港約一星期後，或會先由醫管局負責的七間接種中心率先接種，因疫苗需特別冷藏及稀釋，政府希望先由醫管局承辦的中心開始打針，確保流程順暢安全。

何栢良料保護期長過科興

負責統籌接種計劃的公務員事務局長聶德權昨被問到首批復星/BioNTech疫苗是否本周四抵港時，僅稱相關疫苗預計一、兩日後到港。

創新及科技局長薛永恒稱，當BioNTech供網上預約接種時，市民登入網站如揀打科興，網站會顯示提供科興的五間接種中心；若選擇BioNTech，會顯示24間接種中心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨指，現時未有明確數據顯示疫苗有效時間，仍需觀察。但他估計科興疫苗與其他流感疫苗差不多，有效保護期6個月至12個月，而屬於核酸疫苗的BioNTech，數據顯示會產生滅活疫苗較少有的細胞免疫，估計保護期會更長。