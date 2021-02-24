毅進男學生疑為追求兼職美甲師的「警嫂」，到其工作地點守候，甚至尾隨她往廁所，警嫂受驚報警。涉案男生受審後，暫委裁判官黃子豪今裁定他拒捕罪脫，但因他在涉案美容院附近徘徊，又尾隨事主，故裁定遊蕩罪成。被告聞判後情緒激動，又斥警方濫捕：「應該拉啲警察先啱！」黃官關注被告的精神狀態，決定先為他索取精神科等報告，押後至下月10日判刑，其間將他還押小欖精神病治療中心。

被告鄧梓軒（23歲）被指於去年9月5日在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉擔心，並抗拒及襲擊警長徐啟迪、警員劉智豐、梁顯康及余倩慧。被告今午身穿白T恤、短褲及人字拖，在5名親友陪同下出庭應訊。

辯方求情指，被告現在就讀毅進文憑心理及輔導系，腳部有舊患。案發地點是一個大型商場，有保安駐守，女廁外亦設有閉路電視，相信被告行為對事主造成的擔憂有限，希望法庭考慮到被告沒有案底，判處罰款。

辯方大狀陳詞期間，被告多次要求與大狀對話，聲稱家中養有5隻貓，會定期到涉案商場購買貓糧，又投訴警方為他錄取口供的手法不當。惟黃官警告謂，被告在證人台上作供時並無提出有關說法，而法庭已就案情作出事實裁決，被告不應突然在庭上提出附加說法。

親友要求不要襲擊被告 庭警表示不會：有閉路電視

惟被告多次打斷黃官，並情緒激動地大叫：「根本就係警察濫暴，根本唔應該拉我，應該拉啲警察先啱㗎嘛！」黃官見狀，直言被告情緒不穩，極度關注其精神狀況，故決定先為他索取精神科、感化及社會服務令報告，再作判刑。

惟被告遭庭警押入犯人欄後，繼續向黃官大叫，質疑索取精神科報告的原因。當黃官與辯方大狀商討判刑日期時，被告又大叫「唔可以呀」及「我要打電話」，並警告庭警謂「唔好掂我」。其間旁聽席上的數名親友向被告展示交叉手勢，似要求他停止反抗。

散庭後，被告拒絕進入羈留室，又厲聲質問庭警謂：「入咩去呀？返學㗎嘛，你哋賠返學錢畀我呀？我要報警，唔好掂我呀！」他被數名庭警合力押進羈留室後，門後仍不斷傳出激烈爭執及碰撞聲音。

散庭後，親友要求庭警「唔好打佢」，並表示「佢係short short哋」。庭警則表示不會傷害被告，並稱：「我哋控制佢啫，入面有閉路電視。」又謂：「冇人傷害佢，係佢自己傷害自己。」

警長作供期間閱讀傳媒報道 官指違反基本作供原則

黃官裁決指，事主及4名警員證人的證供均誠實可靠。惟警長徐啟迪透露作供期間透過傳媒報道，得知事主時任男友是警員。黃官指，由於徐違反基本的作供原則，法庭無法估算他受傳媒影響的程度，加上其證供與其他警員不一致，故不會接納。

至於被告的供詞，黃官不接納被告所指因發現有陌生男子尾隨事主到廁所，故尾隨男子以保護事主。黃官認為，若果被告想博取好感，大可直接告知事主，不需要冒險尾隨。

黃官又指，被告清楚知道事主的工作地點及時間，多次尾隨她去廁所，並一再重返美容院附近，遭勸喻後情緒激動，令事主在驚慌下報警求助。被告性格顯然我行我素，亦不畏懼執法者，其行為違背常理，無疑會令他人合理地擔心個人安危，遂裁定其遊蕩罪名成立。

無法確定警員拘捕原因 裁定拒捕罪名不成立

至於拒捕罪，黃官不接納被告所指曾主動伸出雙手讓警員拘捕、且遭制服時表現合作的說法。黃官指，閉路電視顯示被告伸出手後很快便收回，並隨即推開警員及離去，行為不似有意讓警員拘捕，而且他遭制服期間一直反抗。

黃官裁定，案發時警員梁顯康宣佈拘捕後，被告突然情緒激動地發難，逃走期間又故意用雙手推開女警余倩慧，並於混亂期間打中其他警員。惟黃官認為，梁沒有交代其拘捕被告的原因，是因他經調查後懷疑被告犯案、抑或僅因警長下令才拘捕。若是後者，則梁是在沒有合理懷疑下作出拘捕。由於梁沒有詳細交代，法庭無法確定有關逮捕是否合法及穩妥，故裁定被告脫罪。

【案件編號：KCCC2217/20】

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