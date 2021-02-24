發展粵港澳大灣區是國策，各級官員都不會輕視香港如何融入大陸。而在新一份財政預算案中，陳茂波提及逾20次「大灣區」，表明會透過不同計劃協助港商及年輕人到大灣區發展，讓香港融入國家發展大局，但未有提及幾多公帑會進向大灣區發展，一味務虛稱要「進一步提升」、「開拓發展」及「提高認識」等，較實質措施為在疫情緩和時會就大灣區「推出大型宣傳活動」，並向立法會申請撥款，重建機場的空郵中心配合大灣區郵政發展。

正當外界認定一國兩制已「死亡」，陳茂波仍在預算案自說自話，指香港憑着「一國兩制」優勢，融入國家發展大局，把握粵港澳大灣區及一帶一路帶來的機遇，開拓發展空間。他形容大灣區是香港參與國家經濟內循環的最佳切入點，金融、科技和生活上也需政策創新配合，又透露貿發局會推廣香港在大灣區發展及醫療產品和服務的優勢。

將推大型宣傳推廣大灣區

部份外國政府嚴詞警告國民來港可能會因「港版國安法」而被任意拘捕，令不少企業和人才對香港卻步，但陳茂波指待疫情進一步緩和，政府會推出大型的海內外宣傳推廣活動，展示香港作為大灣區內開放和國際化城市，吸引企業和人才來港發展。

「擦鞋」讚內地商機處處 香港要貢獻國家

陳茂波提及大灣區時不忘「擦鞋」指內地商機處處，香港要為國家作出貢獻。他指香港憑藉近水樓臺的優勢，透過大灣區獲取龐大商機，由香港替大灣區連繫世界，幫助國家「外循環」的擴展，又認為香港與大灣區內擁有先進製造業的「兄弟城市」合作，便能組成貫通創科產業鏈，將大灣區發展成為國際科技創新中心。

他指，香港國際機場是連接世界和大灣區的「雙門戶」，可便利大灣區把貨物出口到海外，也能從世界各地進口優質產品，又指香港在高端物流和供應鏈管理的發展前景廣闊，預告今年度內向立法會申請撥款，重建位於香港國際機場的空郵中心，期望最早於2027年底前啓用，配合大灣區郵政業的長遠發展。

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