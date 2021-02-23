港府斥資兩億元興建的龍尾人工泳灘預計今年啟用。《蘋果》收到投訴，泳灘的小食亭截標後三個月，康文署發信予大尾督原居民代表黃志華，請他「重申」投標金額。翻查資料，黃志華2013年曾出席集會，支持龍尾人工泳灘工程。中科監察潘焯鴻強調，截標後不能再修改投標金額，質疑署方是否優待個別投標者。康文署解釋，信件要求該投標者澄清已提交的資料，並非要求對方更新許可證月費。

大尾篤村公所主席黃惠棠指，近日村中流傳一封康文署信件，關於龍尾泳灘小食亭招標。署方引用招標條款第9項，要求村長黃志華「重申於投標文件附表4所述之許可證月費」，並在2月9日或之前寄回大埔區康樂事務辦事處。

黃惠棠強調，自己沒有參加投標，但不滿署方容許黃志華「重申」投標額，「畀個機會佢補啲嘢入去，已經就唔啱，你唔係統一做嘢咩？」他在2月5日去康文署與發信的行政主任鍾穎兒會面，對方拒絕解釋為何寄出信件，「佢攔住我就話，唔好意思黃生，你唔係當事人，有私隱條例，我唔適宜話你聽。」

記者聯絡到當事人黃志華，他承認有收到康文署信件，曾放在「三和約」委員會的通訊平台，「我都想報警查一查，點解封信會流出去。」他澄清，真正入標者是蘆慈田村、龍尾村及大美督村合組的社團「三和約」，自己身兼主席一職，故代收信件。

他拒絕解釋為何獲機會「重申」投標額，「呢個我使乜解釋？唔係我解釋，係政府解釋......政府點操作我唔知道喎，佢梗有用意架，你應該問吓政府。」他又聲稱，因為利益衝突，自己無份訂立投標價，而是交由三和約一個小組處理，反指有人想鬧大事件達到政治目的。

翻查資料，2013年6月大尾督村、蘆慈田村、龍尾村和汀角村近百村民支持人工泳灘工程上馬，黃志華以大尾督原居民代表身份出席集會，更接受訪問稱泳灘落成後，當地一年四季都會旺場。

填寫標價金額模糊只當廢標處理

中科監察潘焯鴻強調，若投標者在填寫標價時金額模糊不清，只能當廢標處理。而可以澄清的資料非常有限，例如填錯商業登記號碼等。他指，一般有審標委員會處理投標事宜，不信是涉事行政主任自把自為發信，料獲上級許可。他批評，康文署容許投標者重申標價，令人質疑投標程序公正性，「更加令人懷疑政府係咪想優待佢。」他補充，商經局一直有設立指引規範投標程序，投標的必要條件(essential requirement)不能更改，而最常見必要條件就是標價。

若有人在投標程序上下其手 或涉公職人員行為失當罪

前立法會議員林卓廷曾任廉署調查主任，他認為截標後不能「重申」價錢，「澄清會唔會牽涉啲價錢改動？咁係咪會令其他人士有不利情況，令獲得澄清人士最後尾中標呢？」他指，暫時未有太多證據和資料，但事件十分可疑，若有人在投標程序上下其手，嚴重濫用職權，則可能構成公職人員行為失當罪。

本報翻查康文署同類小食亭招標文件，列明「報價書出價最高的服務提供者通常會獲選經營小食業務」，雖然條款容許政府要求投標者澄清資料，但特別註明不能澄清「價格資料或報價」。此外，如政府認為投標者在截止提交報價日期過後，提出的澄清或資料，對報價書會有實質改動，或會令相關投標者較有利，無論該類澄清或資料是否應政府邀請而提交，政府將不會考慮。

康文署回覆本報指，泳灘小食亭在去年10月28日截止投標後，按既定程序進行評審工作，不便披露入標者數目。署方根據招標條款第9項，認為標書內有需待澄清的事項，又或須提交指定文件或資料。署方在2月2日去信要求該投標者，就其已提交的資料作出澄清，並非要求該投標者更新許可證月費。如發現當中有資料上的實質更改，將依據條款拒絕接納，預計今年第二季公佈招標結果。

而龍尾泳灘預計在2021年泳季內啟用，泳季期間救生服務時間擬定為4月至5月及9月至10月，每日上午9時至下午6時、6月至8月平日上午9時至下午6時；及6月至8月星期六、日及公眾假期上午8時至下午7時。

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