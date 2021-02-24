知名中國官窰瓷器收藏家葛師科聲稱被人騙款3.36億元，前年向多名人士及多間公司興訟，要求還款及賠償。其後高等法院頒令禁制被告動用涉案資產，並須披露款項去向。惟葛指其中一名被告違反法庭命令，遂再入稟高院要求裁定該被告藐視法庭。案件今處理，涉案被告沒有出庭，亦沒有委派任何法律代表。法官黄國瑛最終批准原告申請，裁定被告藐視法庭，並發出拘捕令。

原告葛師科，被告為陳亮行。據入稟狀指，原告早前入稟高院控告包括陳等11人及6間公司，自言遭騙去3.36億元，又指陳收取了其中1,500萬元。法庭於2019年11月26日頒下臨時禁制令，禁止陳處理或轉移該筆款項，並下令陳須於去年8月18日前交代款項下落，以及披露其任何逾5萬元的資產。但陳沒有作出相關披露。

據知，陳於去年12月前已收妥上述入稟文件，原告一方前日亦已發信通知陳出席今日聆訊，並解釋控告其藐視法庭的理據，但陳亦沒有理會。

【案件編號：HCMP2323/20】

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