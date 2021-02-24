肺炎疫情下令市道受創，根據差餉物業估價署公佈最新的非住宅單位重估差餉租值，顯示舖位及商業單位的租值跌幅高逾1成，跌幅較今個年度擴大，亦是21年以來最大單年跌幅；而寫字樓的應課差餉租值更由升轉跌，由今年度增1.2%轉為大跌9.5%。差估署指本港多區，尤其旅遊旺區的空置地舖明顯增加，疫情下部份經濟模式轉變，令位於港島的甲級寫字樓需求減少，部份行業或轉移租用九龍東一帶寫字樓作辦公室，以節省租金成本。

差估署最新的重估差餉租值結果，下年度所有非住宅物業，包括寫字樓、工業樓宇、舖位及商業單位的最新應課差餉租值平均下跌10.1%，較今個年度跌4.2%，跌幅進一步擴大。當中以舖位及商業單位的跌幅最劇，下年度跌達10.2%，亦是繼今個年度跌9.2%後，再錄得自2000/01年度後單年最大的跌幅；其平均每季應繳差餉為10,215元，扣除寬減後則為每季7,824元。

至於寫字樓的差餉租值則由今個年度升1.2%，下年度轉為大跌9.5%，工業樓字同樣由升轉跌，由今個年度升1.1%，轉為跌3.2%。

差估署助理署長（差餉及物業估價事務）鄧燕霞稱，非住宅物業的差餉租值變化一向較大，但承認下年度舖位及商業單位的租值跌逾一成，是自2000/01年度後單年最大的跌幅；該署亦巡視本港多區，空置舖位明顯增加，以旅遊區情況尤其嚴重。

至於寫字樓方面，鄧燕霞稱由於疫情下令辦公室需求較以往減少，「home office（家居工作）多咗，唔少公司會review（檢視）係咪仲繼續租用甲級寫字樓，部份會轉租觀塘一帶，租金比較平」。她稱，故此東九龍一帶的寫字樓租值同樣錄得跌幅，但跌幅較中環一帶細。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇則稱，初步估算非住宅物業的租金跌幅與政府數據相若，但他認為跌勢未止，「今年仲會跌，未見底，不過可能跌幅冇咁勁，因為經濟開始重啟」。他又指，因涉及舊經濟的行業收縮，而新經濟體系，如網購及網上金融等，辦公室的樓面需求較少，故亦影響到寫字樓差餉差值，而且整體社會經濟不好，亦令不少企業轉租租金較低廉的寫字樓。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！