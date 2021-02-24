人口老化下，政府的社會福利開支急劇上升，新一份財政預算案顯示，2021/22年度社福開支預算為1,206億元，比上一個年度大增20.5%，增加的開支突破200億元。翻查細項，雖然綜援和社會福利金今年「減糖」只出半糧，但連同有關項目的經常開支一併計算，預算總額達678億元，比去年增加59億元，開支是近6年來最多。今年初，政府宣佈把2元乘車優惠的合資格年齡，由65歲降至60歲，預算案為計劃預留2億800萬元承擔額和1億400萬元現金流，用途包括設有乘車優惠的個人八達通卡。

社福開支達1,206億創新高

最新一份財政預算案附錄顯示，與今年度比較，2021/22年度的社會福利開支增幅為20.5%，由1,000億元加至1,206億元，再創歷來新高，在各項公共開支範疇中，金額及增幅比率也是最高，較第二位衞生開支及第三位教育開支，分別多出47億元及97億。社福開支中，社會保障開支佔總額56%，連同半個月額外援助金計算，綜援和公共福利金的預算開支分別佔243億元和435億元。根據社署資料，截至去年12月，共有22.5萬人領取綜援，較2019年同期增加2%，當中因失業而領取綜援人士是近3年新高，接近兩萬宗個案。

放寬2元乘車優惠多付27億

政府年初宣佈計劃放寬2元乘車優惠門檻，但新受惠的60歲至64歲人士必須申請及使用特定個人八達通卡。勞工及福利局局長羅致光強調為打擊濫用情況，特定個人八達通須重新設計，讓外貌容易辨認，考慮印上姓名、照片、年齡，方便監察。預算案因此預留2億800萬元承擔額和1億400萬元現金流，用途包括設計乘車優惠的個人八達通卡。另有27.4億元用作向公共交通營辦商發還票價差額。

此外，港府將於今年提供額外1,500個資助長者家居照顧服務名額，全年開支涉1.5億元，並於未來5至8年新增8,800個安老宿位和2,800個資助長者日間護理服務名額。因應「獎券基金」受疫情影響收入大減，港府向基金注資11億元，確保大型安老和康復服務設施等發展項目不受影響。

工黨憂財赤削社福開支

根據政府統計處去年推算數字，隨着戰後嬰兒潮的出生人士踏入老年，未來20年，65歲及以上港人將增加近一倍，長者人口超過250萬的情況會維持最少30年。工黨主席郭永健認為，在人口老化趨勢下，政府福利開支勢必有增無減，但疫情下本港經濟下滑，政府預告未來數年財政赤字，擔心福利政策會被率先「開刀」削減。他說有關做法已有先兆，早於疫情之前庫房「水浸」，港府卻一度提出收緊長者綜援的申請門檻。雖然改動最終擱置，但反映政策改動「完全係長官意志，話cut就cut」，他促請政府審慎理財，以免社福政策走回頭路。

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