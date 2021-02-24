新一份《財政預算案》「減糖」出爐，但回水變貸款，派發5千元消費電子券取代派錢。有市民認為消費券無意思，寧願政府直接派錢「回水」解民困，又斥責政府抗疫不力，預算案中並沒相關彌補措施，更言是「零分重做」。

陳先生認為，政府派發5千元的電子消費券是無意思，指政府明言仍尋渠道派發電子券，「其實派錢我就可以（想）點用就點用，儲蓄都好。」又擔心「5千蚊局限咗我做特定行業嘅消費」。他認為預算案只獲評分3分（10分滿分），因預算案未有措施惠及自己，又指政府過去抗疫表現不佳，但預算案中亦沒因此作出彌補，並舉例指疫情下多個行業受困擾，但預算案中亦沒特別作出相關措施。至於電子消費券，他表示仍需待政府進一步公佈，故仍在觀望狀態。

質疑消費劵變相迫幫襯藍店

林小姐表示對預算案感失望，「其實都預咗㗎啦，對依個政府都冇咩期望。」又寧願政府直接派現金以取代派發消費券，「一陣要我幫襯返啲美心，咁要嚟做咩？唔會再食依啲垃圾。」她又相信，政府派發消費券必定附設條件，「應該使唔到個筆錢。」她又形容，預算案是「零分重做」，僅有免稅能惠及她們，對全部措施都不滿意。

同行的另一位林小姐則表示，應將所有政府官員「換人」，又為預算案評為負分，「基本上（政府）拎咩嘢出嚟都係垃圾...只係想表示佢哋有做過嘢，但其實咩都冇做」。林續指，政府應盡快協助因疫情而受影響的餐飲業，「佢哋生活唔到，仲要肩負住成身債」，又斥政府「唔使再扮幫緊啲市民」。

盧小姐表示未有仔細閱讀《財政預算案》，但認為消費券變相迫人每月消費，「派錢會更加實際，電子券用唔晒又唔知點好。」作為學生的她認同學生容易被忽略，指預算案未有措施惠及學生，「學生都好貧窮，應該直接畀錢我哋」。她會為預算案評分6.5分，苦笑指「都叫有啲錢派下嘅」。

現金更能夠惠及基層需要

劉先生相信發放現金更能夠惠及基層需要，但重申需要視乎政府財政負擔，「始終每個人嘅需要都唔同」。至於消費券，他指「派錢都係消費，消費券即係消費」，相信僅是形式上的轉變，而自己亦會用於日常生活及小朋友的開支。他又不評論預算案值多少分數，強調自己從來亦沒對預算案存期望。劉續指，期望政府長遠就稅收需再作研究，希望從税收方面「派糖」回贈市民。

黃先生表示未有時間了解預算案，直言「沒交税沒派錢好合理嘅」，又認為若消費券可以當商場優惠券使用，相信措施都合適。他又形容，預算案不過不失，有交税者都能惠及免稅。

盧先生指，政府資源不足及使用地方較多，更反問「其他餐廳派咗幾多錢呀？」、「香港人派咗1萬蚊應該好滿足」。被問及預算案有何受益措施，他卻指「我未睇過，所以未知喎」。

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