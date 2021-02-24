【本報訊】政府修訂法例為宣誓加辣，律政司可按「負面清單」DQ被指違誓區議員，令去留問題再度在民主派陣營討論。離島區議員王進洋及北區區議員袁浩倫昨表明拒絕宣誓，王進洋表明不欲抗爭原則被區議員人工和議席綁着，將在政府安排宣誓時辭職。

18區民主派聯絡會議召集人梁國豪早前指，各區民主派不會就宣誓有「綑綁式行動」，由每位區議員自行決定。離島區議員王進洋昨在fb撰文，表示自己將會在宣誓前辭職，他指一些珍重而莊嚴的抗爭口號與原則，能夠超越物慾追求，令精神層面昇華，包括「光復香港」口號。他認為「人生在世，除了政治與功名利祿」，他不希望「被區區四萬蚊和虛而不實的議席，綁了我的翼」。

羅健熙傾向留守為民做事

王進洋表明辭職後繼續在選區服務市民，「主打社區大型議題，更不會放棄從政這條路」，他補充辭職不代表真理及絕對正確，又勉勵同路人不要「責備仍然選擇留守議會的同事，令辭職與否都嘈餐飽」。

北區區議員袁浩倫亦表明不會宣誓，他指在政府放風要區議員宣誓時，已下定心不會宣誓，因感覺政府「輸打贏要」，更反問自己，既然目前議席由港人選出來，「點解要效忠政府？」他又指，前年反修例運動，港人已對政府累積民怨，惟政府未有認真對待，更親手破壞一國兩制、三權分立等維護港人權益的制度。

民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙認為，難以估計最終會有多少區議員被取消資格，民主派區議員參選時都曾經簽署聲明及確認書，既然選民投票給區議員，是希望他們在議會為市民做事，除非是政府取消他們資格，否則盡可能繼續堅持。沙田區議員鍾禮謙亦傾向宣誓，「選民對我嘅授權係四年任期」，但希望去留問題不會如立法會延任般造成陣營分裂，尊重其他區議員選擇。