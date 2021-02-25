尖沙嘴K11 Musea名潮食館爆疫，衞生防護中心今日（25日）指，近期出現6宗確診個案和5宗初步確診個案，政府昨日要求本月18至24日曾身處名潮食館人士須接受強制檢測。有2月20日曾到訪餐廳、需要強檢的人士質疑，當日有「嘟」心出行二維碼才進入餐廳，惟至今未收到任何感染風險通知，質疑程式毫無作用，「都唔知嘟嚟做咩」。

質疑「安心出行」完全無助抗疫︰以後都唔會用

尖沙嘴K11 Musea名潮食館近期出現6宗確診個案和5宗初步確診個案，8宗涉及曾於2月18日及19日到名潮食館午膳的人士，其餘3宗為該餐廳員工。政府昨日（24日）要求任何在2月18日至24日期間曾身處名潮食館的人士，須於本月26日或之前接受檢測。

從事貿易的李先生指，曾於20日下午12時許與3名朋友到訪該餐廳，從新聞知道餐廳爆疫後，昨日自行到社區中心檢測，今日收到通知呈陰性，惟他翻查其「安心出行」程式，發現儘管他進餐廳前有「嘟」二維碼留下紀錄，至今未收到任何感染風險通知，亦沒有政府人員致電叫他檢測。他質疑該程式完全無助追蹤或抗疫，「以為間餐廳出事會通知我，原來唔會，都唔知嘟嚟做咩，以後都唔會用」。

他認為程式最少應通知需要強檢人士，提醒他們餐廳近日有確診，需要強制檢測，而非限於某時某日才發送通知，「如果有人唔睇新聞點算？要中嘅5分鐘都中咗」。

與確診者相若時間到訪方有通知

根據政府「安心出行」網站資料，如曾經與確診者在相若時間到訪同一場所，用戶才會透過應用程式收到通知，通知包含與確診者一同到訪的場所和時間，以及健康建議，提醒用戶應採取適當的預防措施，並在有需要時求醫，惟未知「相若時間」是否局限於同一日。

《蘋果》正向衞生署查詢11名確診或初步確診人士是否有使用「安心出行」，以及署方曾否發送感染風險通知，尚待回覆。

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