新一份《財政預算案》披露，運輸署2021/22年度的預計開支為129.4億，較上一個財政年度的修訂預算大增逾1倍，其中佔最多為公共交通費用補貼計劃，預算開支達46.7億。預算案亦預留22.4億元處理交通規劃及發展，例如推行巴士服務重組事宜，下年度預計有145個巴士服務重組計劃，涉及屯馬綫全綫通車後相關的巴士服務重組計劃。

公共交通費用補貼計劃預算開支達46.7億

財政預算案附錄顯示，公共交通費用補貼計劃佔2021/22年度運輸署最大預算開支， 金額達46.7億元，較上一個財政年度修訂預算大增1.1倍。自去年7月1日起，交通補貼計劃的每月公共交通開支水平門檻由400元降至200元，運輸署稱下年度內會協助運房局展開檢討計劃的工作。該署預計，2021/22年度交通補貼計劃每月受惠人數達357萬，較上一個財政年度每月實際受惠人數增加80%。

去年僅處理59個巴士服務重組計劃

至於增幅最大為交通規劃及發展的預算開支，較上一個財政年度修訂預算大增2倍，預算開支達22.4億元，當中包括推行巴士服務重組事宜。運輸署在文件中表示，2020年受武肺疫情影響，只處理59個巴士服務重組計劃，較2019年少，故今年會在適當情況下推展巴士服務重組計劃，例如屯馬綫全綫通車後，相關的巴士服務重組計劃。

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