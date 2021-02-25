倉務員前年11月在屯門警民衝突中被指推開兩警及轉身逃走，經審訊後被定拒捕罪成，判囚4星期，但獲准保釋等候上訴結果。他今於高等法院提出上訴，指警員證供與現場影片不一致，實情被告遭截停前並沒舉手指罵警員，又指原審裁判官不應因被告身穿黑衣便推斷他是示威者，何況他當時沒戴頭盔、防毒面具或面罩。惟最終法官彭寶琴駁回定罪及判刑上訴，擇日頒下書面理由，倉務員須即時服刑。

上訴人曾鏡光（48歲）被指於前年11月10日在屯門抗拒警員盧世華（譯音）及總督察5799梁志恒（譯音）。

上訴方指出，原審署理主任裁判官張潔宜沒仔細地考慮涉案影片，僅一概而論地表示影片不清晰。但上訴方認為，有關影片清楚顯示被告遭警員截停前，並沒舉手或作出指罵動作，與警員證人聲稱被告曾舉手指罵警方的說法不符。此外，案發現場人多嘈雜，或會影響警員專注度，使其觀察有誤。

惟法官彭寶琴指出，警員現場所見與庭上遂格翻看影片，觀察未必一模一樣，而影片看不清上訴人遭截停前的較早階段有否做過其他動作。

至於判刑，上訴方強調案中沒警員受傷或財產損壞，即使被告曾經指罵警方，也只是行使表達意見的言論自由。惟彭官指出，涉案控罪是拒捕，案情涉及一連串事件，包括被告的指罵行為阻礙警方清場，以及遭截停時逃走及掙扎，而非單單針對被告指罵警員的行為。

律政司則陳詞指，張官裁決時整體地考慮了所有證據。案發時警方正在清理現場，兩邊行人路站滿等候過馬路的市民，惟上訴人突然衝出馬路，行為並不合理。律政司認為，上訴人突然衝出，目的是想引起警員注意，然後指罵警員。

上訴人審訊時曾出庭自辯，供稱當日打算按照女友建議往戲院看電影，惟乘車至新墟附近時，司機稱屯門鄉事會路正封路，須在何福堂書院附近落客。他打算步行往河傍街的巴黎倫敦紐約戲院，惟當他正想橫過馬路時，前方兩個防暴警員突衝向他並將他制服，他一時驚慌下才掙扎。

原審裁判官張潔宜則指案發時沒有爆發肺炎疫情，室外戴口罩的規定亦未實施，若果上訴人只是看電影，不應與示威者一樣身穿黑衣及戴上黑色口罩，增加被截查風險，表明不信納上訴人說法。

【案件編號：HCMA279/20】

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