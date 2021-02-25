衞生署衞生防護中心今日（25日）公佈正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及5人。涉事餐廳為將軍澳東港城2樓的「從心素食」，受影響人士已求醫，並需入院接受治療，全部病人情況穩定，其中於聯合醫院留醫的女子今日已出院。

中心表示，首宗個案涉及2名59歲及87歲女子，她們2月24日於將軍澳東港城「從心素食」進食牛肝菌猴頭菇煲仔飯，約2小時後出現腹痛、惡心、嘔吐及腹瀉等病徵，及後到將軍澳醫院接受治療；另一宗個案涉及3名女子，年齡介乎46至68歲，亦於該餐廳午膳，約2至3小時後出現類似病徵，其中一名女子到將軍澳醫院接受治療；另一人則到聯合醫院急症室求醫，需入院接受治療。

中心指，受影響人士已求醫並需入院接受治療，全部病人情況穩定，其中於聯合醫院的一名女子已於今日出院。衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

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