前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名白衣人被指咒罵及手持木棍藤條毆打市民兼且投擲雜物等，當中不認罪的6人繼續在區域法院受審。審訊踏入第4天，法庭開始傳召證人。首名作供證人為元朗一間酒樓的職員，他透露前年8月兩度向警方提供兩段酒樓閉路電視片段。除此之外，主控官周天行於主問階段並無其他提問。庭上暫未透露閉路電視片段內容。

法官日前已下令本案所有市民證人匿名處理、使用特別通道出入法庭及在屏風後作供。16位匿名證人將以英文字母作為代號。

聆訊首先傳召證人P作供。主控官周天行指，P與首被告王志榮面對的兩項控罪相關。P供稱，2019年7月21日案發時，他在元朗一間酒樓任職，酒樓設有閉路電視鏡頭，錄影顯示的時間比真實時間大約快7分鐘。他於同年8月分兩次向警方提供兩段酒樓閉路電視片段。控方對P沒有其他提問。

代表首被告王志榮的大律師關唐利盤問P時，P同意事後兩次向警方錄口供，分別為2019年11月及2020年12月，兩次相隔一年多。P承認首次錄口供時沒提過閉路電視快7分鐘，大狀問他何時才知道閉路電視時間有差異，P稱是第二次錄口供時，警方與他一起重看片段，於是發現時間差異。

P解釋，所謂提供影片，是他使用密碼進入系統，再由警方燒錄片段作備份。他不知道警方揀選了哪些片段複製。控方覆問時，P稱正常情況下只有他本人擁有閉路電視密碼，而且必須要密碼才可翻看片段及調校系統時間。若他放假而值勤同事需要使用系統，同事會致電他查詢密碼，「佢有冇記住（密碼）我就唔知」。

由7.21案發至警方到酒樓複製片段之間，P稱自己沒調校過時間，而據他所知也沒有其他人改動過時間，亦沒有人向他索取密碼。控方問到，假若有人修改系統時間，事後會否通知P；P稱正常情況下會獲通知，「惡意改就唔會嘅應該」。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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