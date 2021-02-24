【本報訊】高空工作危險性大，意外死亡率高，自2018年至今至少有23名工人喪生，最近五日內更發生兩宗奪命事故。前日命喪粉嶺皇后山房委會公屋地盤的鋁窗技工，遺孀昨晨到沙田富山殮房認屍，坦言「好徬徨，小朋友咁細個 ，爸爸都冇見到幾耐」。另一名工人上周五在沙田新田圍邨墮斃，家人亦陷入困境。

工會促勞處加強監管

前日命喪粉嶺皇后山房委會公屋地盤的鋁窗技工洪明偉（39歲），其妻昨到殮房認屍，她稱丈夫的兄姊從內地來港後會辦理丈夫身後事，丈夫生前任職的建築公司承諾發放恩恤金。死者遺下6歲及10歲女兒，洪妻稱10歲大女明白爸爸去世，「大女凌晨兩、三點先瞓，見我喺度喊佢又眼濕濕」，6歲幼女「話爸爸聽日就返嚟，爸爸住院咋嘛，細女仲未好識嘢」。

另外，上周五50歲工人陳漢文在沙田新田圍邨豐圍樓10樓工作時墮斃，梯間遺下鐵梯，離地兩米水管仍插着螺絲批，懷疑他爬梯維修水管時墮樓斃命。前日其妻與15歲獨子到場拜祭，場面哀傷。由2018年至今發生至少23宗工人高空工作墮斃意外，單是今年已發生三宗，有工會希望勞工處加強監管教育。

蘋果日報慈善基金已向洪明偉遺屬提供協助，洪明偉遺屬暖流之友編號：C4759

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