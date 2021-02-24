【本報訊】杜啟華坦言，早有心理準備「入去受」，他差不多是最早一批被起訴的抗爭者；原以為會先行一步，怎料友人比他更早還柙，令他變身送車師，猶如「白頭人送黑頭人」。他無悔所做的事，看着香港已非他熟悉的香港，信守的價值觀全被摧毀，他只想快點完結事件，預料將來抗爭者仍會被針對，屆時他或許會離開這個他很愛的地方。

「我真係好鍾意香港，但鍾意香港人身份多過香港呢片土地。」

早於前年7月中，在港大營養學系畢業的杜啟華已被捕，案件在裁判法院多次押後，以為很快開審，於是辭去工作，盡量抽時間陪家人，怎料案件一拖再拖，其間更遇上武漢肺炎，令法庭停擺。「好似有癌，每一次都話仲剩返三個月，你估我三個月三個月好好受咩？咩都做唔到！」

他說表面上「好似好多時間畀你善用，做你想做嘅嘢」，但實際像「唧牙膏」每兩、三個月便押後一次，原地踏步，浪費時間，「唔係好預計到仲有幾多時間喺出面，搞到好多嘢都做唔到」。

杜啟華說，已有入獄的心理準備，近日常開導母親，他可能要失去自由一段時間，「要佢自己照顧自己先」。雙眼細細，身形大隻，被朋友說像卡通公仔卡比獸的他，連手機螢幕都是卡比獸。手足兼好友「平仔」原跟他商量，待他還柙時要「風光大葬」，如何別出心裁送別他，由「平仔」抱着卡比獸公仔追囚車，怎料平仔一個月前涉及一宗抗爭案，被裁定罪成，早他一步還柙。「諗住佢冇事，可以大步攬過。」

在庭上親睹好友被扣押不好受，可做的是跟平仔調轉角色，由他送別對方。他坦言，「我哋個個都有預咗要坐呢個結果」，但看到相識的朋友陸續身陷囹圄，心情變得很差，「戥佢哋唔抵，知佢哋本身係乜嘢人」，有些是可造之材，原可繼續升學，卻揹上案底，等於扼殺他們的前途。「明明我早過晒佢哋（被控），但我仲生勾勾咁樣喺出面，真係好想好想好想快啲完咗單嘢，入去等等受咗佢算。」

參與抗爭運動前，他自言大概與一般「港豬」差別不多。被捕後他關注同類案件，經常到不同案件聽審，結果卻令他無所適從，「我唔明個準則喺邊」。即使抗爭者獲判無罪或輕判，但律政司繼續狙擊，「由唔使判監變判監，咁你玩晒啦！我打嚟托咩！」他坦言因背負官司，深深感受到法庭程序可以「玩謝一個人」。他說今時今日的香港，信守的價值觀逐一消失。「我真係好鍾意香港，但鍾意香港人身份多過香港呢片土地」。當案件完結後，他相信自己跟一眾抗爭者仍然會遭受針對，香港已不再是他們熟悉的香港，信守的價值觀全被摧毀，「我唔覺仲有乜籌碼守落去」，屆時他會選擇離開。