【本報訊】除了透過澄清案情，令控方終於確認7.21事件是白衣人動手施襲在先，法官葉佐文亦仔細詢問控方開案陳詞內容。陳詞首兩段原先把7.21事件扯到當年7月16日的反修例放映會，葉官問及放映會與本案7月21日及22日控罪有何關係，控方終同意兩次事件的聚集人士並非同一群，將7.16放映會完全從陳詞中刪除，放棄將7.21事件歸因該放映會。

逾百抗爭案未審 排至2024年

主審法官葉佐文在庭上仔細詢問控方書面開案陳詞內容，稱首兩段提及案發前五天，即7月16日元朗區的公開放映會，控方亦預備傳召警察證人講述放映會及相關文宣，但本案控罪僅涉及7月21日及22日。主控官周天行回應稱放映會與案有關，事件引起之後有相關的網上訊息呼籲參加7月21日元朗區集會。

葉官不滿解釋，問控方7月16日聚集的人是否與7.21聚集人士相同，及本案被告在7月16日有否角色。控方同意兩天聚集人士不是同一群，亦沒有指控各被告在16日事件中有角色，16日事件僅屬本案背景。葉官不同意，稱當天可以有很多背景，「可能嗰日屯門公園有個粵曲晚會有人跳社交舞，或者喺爬蟲館睇蟒蛇呀咁」，又反問「咁你15號嘅背景又唔寫呀？」最終葉官直接問主控：「唔要得唔得？」控方同意刪除兩整段有關7.16放映會的內容，亦毋須傳召該名警察。

葉官與控方討論時，多次強調應善用法庭時間、剔除與案無關的案情，「我哋唔係好得閒㗎咋，應該有效咁運用寶貴嘅司法資源吖嘛」、「唔關事就唔使我哋處理啦！」言談間葉官透露，區域法院目前積壓過百宗與社會事件有關的案件尚未開審，已排期至2024年，「已經排咗四年，仲未斷㗎，𠵱家一路落去」，敦促控方顧及法院能否負荷處理額外的無關事項。