前年10月網民發起連串反蒙面法行動，有地政總署測量員在牛頭角管有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件經審訊後今裁決，裁判官屈麗雯不接納被告辯稱雷射筆是工作所需的說法，又指他當時身穿黑衣，看見警察便逃跑，行為可疑。屈官指控罪嚴重，且被告經審訊後被定罪，判監無可避免，將被告還柙至下月11日判刑，其間索取被告的背景報告。

被告雷启添（33歲）被指於前年10月13日在牛頭角道遊樂場一帶犯案。辯方求情時透露，被告已婚，與妻子育有一名4歲女兒。被告現時在地政總署任職測量員，月入2.1萬元。辯方明白判刑選擇不多，只望能輕判。

審訊時被告及被告胞妹均有出庭作供。被告解釋他於工作上一直使用可發紅色光的雷射筆，已用了兩至三年。惟他認為雷射光線在陽光下並不明顯，基於工作需要，遂於事發前一個月購買涉案雷射筆。事發當日，他與胞妹行經現場，打算到德福會合雙親，其間見到警方追截正在逃跑的黑衣人。他在驚慌失措下尾隨黑衣人跑入遊樂場，隨後被警方拘捕。

屈官認為，被告及其胞妹證供不合情理，不可信，亦不可靠。屈官指被告當時身穿黑衣，雖聲稱不知道是否會成為警方追捕目標，卻與黑衣人一起逃跑。屈官認為被告如此只會更可疑並成為警方目標，而被告自顧自奔跑，絲毫沒理會胞妹，供詞不合情理。

屈官又指被告胞妹證供顯示，即使被告遭警方截停拘捕，惟胞妹沒有上前查問或探究，甚至毫無反應，不見絲毫關心關注，視被告如陌生人般。雖然胞妹以「驚慌」來解釋，但屈官認為胞妹解釋過於空泛虛無。

另外，屈官指被告的舊雷射筆使用了兩至三年，卻一直沒有更換，而事發當日被告不用上班，不認為被告身處現場屬偶然，更不相信被告藏有雷射筆有正當及合適的意圖，認為被告藏有雷射筆，有供他或其他人用以傷害別人的意圖。而警方證人誠實可靠，故裁定被告罪名成立。

【案件編號：KTCC2045/20】

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