早前拜登參加了七大工業國領袖會談，又出席慕尼黑安全會議，都作了發言。雖然他說的都是抽象理念，但總算是上任以來最詳盡的一次，就這些初步的陳述，我們或可摸一摸拜登對華政策的脈搏。

搶佔科技網絡主動權 主張長期競爭

拜登總體的戰略思維是，美國將與盟國合作，為與中共長期的、激烈的戰略競爭做好準備。美國與西方國家必須修復盟國關係，主導科技領域和網絡空間的規則制訂。

拜登說：「必須抵制中國政府採取的削弱國際經濟體系基礎的經濟濫用和脅迫，要求中國公司遵守同樣的公司治理，與扼制腐敗和壟斷行為的規則。」

拜登強調，美國對華的戰略是，與中國長期競爭，但不使東西方陷入對抗，或者回到冷戰。在此過程中，美國應維護民主價值觀，維護與盟國的合作關係，「民主將會而且必須獲勝」。

雖然都只是抽象的理念，但有幾點我們可以預判：

其一，拜登認為與中國的競爭是長期的，兩種制度兩種價值觀的對峙不可能在短期內分出勝負。基於此，在戰略上要立足於國力的提升，要打掃自己的家園，要佔有高科技和網絡空間的主動權，要掌握制訂規則、合作發展的領先優勢。

其二，盟國之間要加強合作，不能單打獨鬥，要統一行動，不能各行其是。惟有合作，才能造成對中共長期有效的圍堵，才能避免中共的意識形態在全世界的擴張，才能阻止中國模式的輸出。

其三，與中共的競爭不能導致對抗，更不應滑入冷戰。美國要戰勝中共，不必以戰爭的形式最終解決，而應該以長期的競爭來削弱中共的力量，可能的話，迫使中共就範，遵從國際規則，不能的話，就陰乾中共，讓它自行枯萎。

拜登是站在特朗普的肩膀上來制訂他的對華政策。特朗普執政末期，幾乎把對中共能做的事都做得七七八八，拜登坐享其成，可進可退。他保留特朗普的制裁措施，中共怪不了他，因為事情是特朗普做的，他解除部份特朗普的政策，中共會感激他，因為中共減輕了壓力。

哪些方面往前走，哪些往後退，主動權在他手上，他可以慢慢拿揑一切可能性。既然競爭是長期的，就不必心急，既然不走向對抗，也不必冒太大風險，既然有盟國的合作，又可以有更好的效果，更多取勝的機會。

華成功收買第三世界 圍堵成效存疑

當然，問題的關鍵不在於他採取甚麼戰略，而在於他的戰略是否有效。關於修復與盟國的關係，北約秘書長有積極的回應，但德國總理默克爾、法國總統馬克龍卻給他碰軟釘子。拜登宣佈重回國際組織，又開始捐錢輸血，但大部份國際組織在中共數十年經營下，都已面目全非，中共「農村包圍城市」的策略成功，收買和拉攏第三世界，以票數取勝，顛覆了美國的傳統勢力，要扭轉這種趨勢，絕非說幾句話就能辦到。拜登要用多少時間，要付出多少成本，才能達成他的願望，未免令人懷疑。

簡言之，拜登的「山人自有妙計」，便是孤立中共，靠盟國團結的力量，形成軍事和高科技的優勢，以長期的圍堵，陰乾中共的國力，削弱中共的生存技能，推動中國內部的改變。

習近平面臨一個尷尬的國際局勢，便是西方國家都不是朋友，稱得上朋友又都指望中共的油水。為保住獨裁江山，就要增強國力，擴充軍備，提高科技競爭力，而這一切都非錢莫辦。

長期無限度的軍備和高科技競爭，會不會拖垮中共內部的經濟，正如當年蘇共被美國的軍備競賽拖垮一樣。如果有一天，國內經濟疲不能興，內耗掏空家底，那就是習近平的噩夢來臨。

拜登的如意算盤在此，所謂長期競爭，就是陰乾，但他有沒有那麼聰明，就只有往後看了。

方圓

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