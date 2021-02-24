中國在疫苗戰使用了三款國產疫苗，分別來自中國國藥集團、康希諾生物及科興，三廠與其他國家簽訂了10億劑定單，撐起疫苗戰的半邊天，惟三款疫苗均未提出令人信服的測試報告，科興在多地的有效率更出現巨大差異。中國的注射劑次已超過4,000萬，惟研究顯示高學歷人士也傾向不接受，世人對國產疫苗疑竇頓生。

內地接種量遠未達標

中國國家衞健委本月中指出，內地接種量為4,052萬劑次，遠遠未達到國藥高層上月透露的「農曆新年前5,000萬人接種」的目標。當局至今也未披露內地接種的有效率及副作用個案。中國疾控中心上周四的報告指出，高學歷人士和醫護懷疑疫苗有效性，接種意願較低；有內地接種者向本報指出，接種流程簡單，在醫院簽同意書即可，惟疫苗是隨機分配，接種前甚至不知疫苗來自哪家廠商。然而，注射疫苗已成政績工程，強制注射疫苗情況時有聽聞。

國產疫苗中，國藥及科興的疫苗均以傳統滅活技術製造，運輸較容易、成本亦較低，符合對外輸出的要求，惟外國使用後的反饋不一。國藥方面，去年底宣佈有效率為79.34%，阿聯酋則指有效率達到86%；秘魯的國藥疫苗試驗進展不理想，去年12月叫停了臨床試驗，因一名測試者接種後手臂癱瘓。

科興疫苗今年1月在印尼的臨床測試有效保護率為65%；去年在土耳其進行僅有1,300名試驗者的臨床試驗，得出91%的成績。越洋到巴西，科興於1月的總體有效率為50.38%，勉強高於世衞50%的門檻，科興從無發佈官方數字，多由合作國家公佈。康希諾去年6月成為解放軍接種的疫苗，迄今也無公佈進一步的數據。

滅活疫苗增抗體依賴性

值得一提的是，國藥及科興的滅活疫苗有機會製成抗體依賴增強作用（ADE），即病毒與弱抗體結合，加劇病情。中國疾控中心主任高福去年曾坦言，ADE暫無法解決，亦是國產疫苗最大挑戰。

除了安全性，產能也是一大考驗。《華爾街日報》指，國藥最多年產數億劑，科興於2019年的產量只有數千萬劑；另一個難題則是疫苗玻璃瓶，中國很大部份的疫苗玻璃瓶靠外國生產，因此中國在疫苗路上能否搶灘成功，仍是未知之數。中國疫苗行業協會會長封多佳則稱，預計今年底，國產疫苗總產能將會超過20億劑，明年底更可望翻倍。