財政司長陳茂波噚日喺立法會宣讀新一份《財政預算案》，唔似得特首林鄭月娥宣讀《施政報告》冇家人撐場，陳茂波太太許步明一早就現身立法會二樓公眾席，聽足老公全程發言，蚊都冇放一隻；行會召集人陳智思都在場，許步明離開時被傳媒問到點睇呢份預算案，佢就話老公辛苦喇，又豎起兩隻手指公讚老公。

曾國衞抄筆記抗睡魔

至於會上一眾官員同建制派議員，又點樣符合特區政府最新愛國者定義、無差別支持政府呢？最重要梗係唔好瞓着先。噚日朝陳茂波講咗差唔多兩粒鐘，試過聽林鄭讀《施政報告》呼呼大睡嘅政制局長曾國衞，再次用抄筆記呢招頂眼瞓，抄咗好多張A4紙。

其他議員就不時傾偈、玩手機，平時開會經常瞓覺嘅民建聯黃定光未見會周公，但不時同身邊嘅黨友何俊賢交談，唔多專心，身兼行會成員嘅自由黨飲食界議員張宇人就左擰右擰，建制派班長廖長江就不停用螢光筆喺預算案文件做筆記，可能望住鮮色嘢醒神啲。

非獨立建制何君堯就開開吓會玩facebook，速評預算案，佢話財爺建議今年撥款約近6,254億元，作為政府服務開支嘅金額非常龐大，認為有六大部門開支要瘦身，包括港台、社署、教育局同法援署等，仲話「為官絕不能怕難事，愛國不能淨係愛講！」查實佢批評政府「大使」，算唔算「傾向損害香港特區的整體利益」行為？議事堂上唔聽財爺講嘢出post，又算唔算唔配合行政機關呢？

李八方