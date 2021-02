理工大學男生被指在寓所內藏有胡椒彈手槍及軍刀等武器,被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器三罪,案件今在粉嶺裁判法院再訊。裁判官陳炳宙發現控罪書的英文版本出現錯誤,即場讀出控罪書內容「one number Pepper Ball」、「two numbers Pepper Ball」等,並謂「小學生都會知one apple two apples,我唔想單案第時上到終審法院,香港法庭會成為外國法庭的笑柄」,促控方修訂英文版的控罪書。據知,有關控罪書由警方撰寫。

本案被告呂世瑜(23歲),控罪指他於去年9月24日在粉嶺的寓所內,無牌管有一支胡椒彈手槍及兩個胡椒彈彈匣。他另被指在沒有進口許可證下輸入戰略物品,即14個防毒面具、三個防毒面具濾芯及一件防彈背心。第三項控罪則指他管有攻擊性武器,即兩把軍刀和一支伸縮警棍。

今早甫開庭,主控便提出案件毋須答辯,並申請將案件押後至4月8日再訊。此時裁判官陳炳宙突然打斷控方陳詞,指出先要處理控罪書上的英文版本。陳官隨即讀出控罪書內容:「one number Pepper Ball, two numbers Pepper Ball」、「14 numbers Respirator, 3 numbers canister」。

陳官繼而指出:「小學生都會知,one apple two apples,我唔想單案第時上到終審法院,香港法庭會成為外國法庭的笑柄。」陳官隨即休庭,要求控方修改錯處。

據知,有關控罪書的中英文版本均由警方撰寫,該控罪書的英文版顯示出錯之處包括「one number Pepper Ball Tactical Compact Pistol and two numbers Pepper Ball Magazine」、「14 numbers Respirator 3 numbers canister」、「one number of saber knife」及「one number saber knife and one number extendable baton」。

控罪書上顯示,本案的案件主管為高級督察黃柏基(譯音),而本案由警方國家安全處處理。

案件押後至4月8日再訊,陳官詢問辯方可有因為控方的修訂控罪而需要索取訟費;辯方表示不用,同時指了解到調查工作已經完成,只待律政司法律意見,希望控方下次能有明確指示。

散庭後,旁聽席上有數十人向正在步往囚室的被告揮手,有人喊「生日快樂」。資料顯示,被告於下月5日生日。

【案件編號:FLCC1804/20】

