網民前年11月發起連日三罷及「晨曦行動」在各區堵路，兩男被控在大埔非法集結及違反蒙面法等罪，案件今於粉嶺裁判法院續審。當日被搜出管有已使用淚煙彈小彈頭的倉庫管理員出庭自辯，透露因示威運動史無前例，故當日戴著防毒面具，打算執拾催淚彈殼作紀念。主控官一度問被告可有考慮從其他途徑取得彈殼，裁判官陳炳宙即調侃謂：「你想走私定咩呢？如果有得賣，你話畀後面案件主管聽，即時被拉㗎。」陳官著被告不用回答問題。

被告為香港西廚學院蘇姓男學生（17歲）以及倉庫管理員巢廷堅（27歲），兩人共同面對一項非法集結罪，指他們於2019年11月13日與其他身份不明人士在新界大埔太和路，參與非法集結。二人另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，控罪指蘇同日在大埔太和路身處非法集結時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品、即一個掛耳式口罩；巢則被指在太和路近一條燈柱使用防毒面具。

蘇另被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指他同日在香港管有一個士巴拿、一把鉗及一包塑膠索帶。巢則另被控無牌管有彈藥罪，指他在大埔太和路近一條燈柱管有四個已使用的催淚煙彈小彈頭，而他沒有持有該等彈藥的管有權牌照。

次被告巢廷堅今出庭自辯，辯方大律師先呈上巢家居圖片，顯示巢有收藏火繩槍及日本軍刀等嗜好。巢今供稱，當時示威活動持續多月，每次警方都會施放催淚彈，他因利乘便，想在區內示威區執拾催淚彈殻或彈頭作裝飾。

他在行動前做足準備，購買防毒面具，又以衫圍住頸部外露的部分，以免被催淚煙「揦親」；又戴上手套及防水袋裝水，以防撿取時因彈頭過熱而灼傷。案發前，他在大埔廣場晚膳後便往太和路，當時聽到槍聲，見到有幾十人聚集，於是在警察防線外的地方執拾彈殻。

主控盤問巢時，質問其撿取催淚彈殼或彈頭的目的。巢稱示威運動史無前例，數十年後再回看這段經歷，具有歷史意義。主控指巢撿拾的目的是作「紀念」而並他所指的「裝飾」，巢則認為兩者沒有衝突。

主控繼而問巢，可有考慮從其他途徑獲取彈殼，裁判官陳炳宙聞言忍不住調侃：「你想走私定咩呢？如果有得賣，你話畀後面案件主管聽，即時被拉㗎。」旁聽席上傳來一陣哄堂大笑聲，需由庭警示意平息。陳官轉向巢說：「唔使答啦。」

主控再問巢為何要急於撿取彈殻，巢稱「射完一輪後，有得執咪好去執」。主控追問巢是否見到防暴警逃跑，巢稱「有人衝過來，本身行緊，自然反應跑一跑」。主控又向他指出被制服時曾有反抗，巢稱「俾幾個人砸住，正常都會反抗」。

主控向巢指出，當時撿取的是催淚彈小彈頭而不是彈殼，辯方以巢並無專業知識分辨為由反對問題，陳官即謂「佢可以話唔知㗎」，巢隨即回答「唔知」。

案件續審，雙方今午將作結案陳詞。

【案件編號：FLCC914/20】

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