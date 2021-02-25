預算案首度披露涉款達80億的「維護國家安全」開支，惟政府拒透露細節，更搬出《國安法》稱有保密的需要。以香港人口748萬人計算，80億元意味每名港人各自承擔逾1,000元的國安開支。若按政黨建議，提供半年、每月約8,000元的短期失業援助金，料有超過16萬人可以受惠。

有民主派前議員批帳目欠透明度，認為披露部份分項都不會影響國家安全，相信將80億元用於民生可以令更多市民受惠。

財政司司長陳茂波連日多次被問到國安開支的款項細節，包括80億元可用作多少年開支，陳只不斷重複「未來數年」，又稱國安開支都有一定保密性，並解釋相關開支已於2月初季度帳目公佈，今年度毋須撥款。政府也在今日發稿，稱維護國家安全委員會的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，相關撥款沒有進一步資料可提供。

政府一方面說財赤拒派糖，但另一方面增撥資源予維護國家安全，惹來市民反感。雖然兩個項目難以正面比較，不過以坊間連番要求的失業援助金計算，若然政府動用80億元，按之前政黨建議為失業人士提供半年、每月約8,000元的短期失業援助金，相信有超過16萬人可以受惠。

可購逾4億罐午餐肉

再用工聯會立法會前議員王國興在2014年預算案時批評拉布的演算方法，80億元足以換取大約4.7億罐午餐肉（以17元一罐計算）或2.67億罐豆豉鯪魚（以30元一罐計算）幫助基層家庭。

至於比較各香港6大紀律部隊今年的最新開支預算，有3萬人的警隊下年度的開支為250.6億港元、1萬編制的消防處預算為79億港元、海關為53.9億、懲教署的開支為47億，幾乎僅遜於警隊。而若以每名香港警員入職時2.4萬月薪計算，80億用每年可聘請27.6萬名警察。

民主派質疑「身有屎」拒披露

曾任廉政公署前調查主任的民主黨立法會前議員林卓廷直指，特區政府拒披露細節的做法「好離奇」，舉例警方和廉署每年都會進行機密的調查行動，但同樣需要向立法會交代開支詳情，「無人要你（國安處）交代查咩案，但要講買咗咩，而且買咩根本唔係機密，唔會影響國家安全」。他指難以估計80億元的去向，「80億係好大筆錢，佢可以買個系統全面監控又得，估唔到」。

另一民主黨前議員尹兆堅批，政府拒公開國安開支，做法「唔夠光明正大」，予公眾「身有屎」的感覺，亦令社會恐慌政權是否用80億元密謀行動，如進行社會監控。他認同，目前經濟環境差，市民生活困苦，若以80億元紓解民困似乎更為合適，「畀人感覺係鎮壓人民、傷害人民就肯大灑金錢，但救助市民、搞失業援助就講極都唔做咁」。

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