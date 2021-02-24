財政預算案出台，失業率攀升至03年沙士後高位，原本多個政黨及勞工團體建議的「臨時失業援助金」落空，隨之而來的是「失業貸款計劃」，由政府以「百分百」形式擔保，可向銀行借八萬元，還款期五年，年息一厘，如期還款者可獲退還利息。如此一來，政府可佯裝「回應訴求」，堵住悠悠眾口，另一邊廂可不用研究失業援助金，實是「高招」。

誠然，失業援助金或類似制度並非新事，就以中美為例，據立法會2000年《失業保險及援助制度》研究文件，中國大陸的失業保險制度始於1986年，包括失業救濟金、醫療補助金、失業職工生活困難支援費用等，而合資格申請人則為有繳納失業保險金的企業單位職工（國企為主），並按其繳納保險年期判斷可申領年期，失業保險管理工作由國務院勞動保障部負責，計劃實施的十數年間，覆蓋職工人數超過一億三千萬人，佔當時城鎮勞動人口超過五成（國務院2000年數字為2.56億人），時至今日，《失業保險條例》已完善至包括在外省工作的失業農民工，參與條件與城鎮企業職工相若。

至於美國，失業救濟金制度源遠流長，始於20世紀30年代，由《社會安全法令》設立，保障範圍涵蓋公私營工商機構工人，而70年代起更優化至適用於家庭傭工及其他工種，而救濟金的經費來源就是來自受僱員工的薪俸稅，由各州撥歸部份薪俸稅所得於聯邦失業信託基金賬戶，並供合資格失業人士申領，只要能夠證明其於失業前一直為工作人口、有固定收入，則可直接獲發放救濟金，不必再作額外資格審查。因研究文件年代久遠，截至1998年底，有超過一億二千萬勞動人口獲得失業救濟金保障，達到總勞動人口的86%。

救企業毋須還 打工仔只能借

回到香港，勞福局局長羅致光曾在2020年6月四度撰文，就失業援助金的「缺點」多番申述，更於今年年初豪言設立失業援助制度是「全世界都不會做」。當然，局長澄清「全世界不會做」是指不設審查、不設供款制度的失業援助，但此地無銀，其實政府從頭到尾都沒打算回應訴求。就羅致光於2021年2月21日發表網誌〈失業率與失業援助〉指出，他憂慮失業援助性質並非「臨時」，而且在實行上和正在研究的取消強積金對沖有衝突，按他表述的論據，有很多「一次性」措施最後都會成為恒常化先聲，而失業援助金的領取資格等問題亦難以定義。

港府素來有「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的「美名」，試想像借貸八萬予失業人士，可以支持他們多久的生活費？按統計署最新住戶入息中位數為一萬九千元計算，八萬元可以應付四個月又一星期的開支，在現時經濟下行、疫情揮之不去的大環境下，失業人士於數個月內重新獲聘談何容易？要是用光積蓄，又借足政府八萬元的失業貸款後，除了欠債纍纍和前路茫茫外，還有甚麼？此說絕無誇大，在限聚令下，美容、飲食等行業極度重創，部份停業數月之久，加上市場缺乏創造就業能力，令失業人士更加徬徨無助。

敢問財爺和天才局長一句，所謂「借錢梗要還」，現在政府以支援失業人士為名，實質兼任「放數佬」，意欲何為？「保就業」大派900億元，企業毋須還款，而打工仔女就只能借錢度日，不是「大細超」，還是甚麼？

家興

自由撰稿人